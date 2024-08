Terremoto magnitudo 7 in Kamčatka: numerose repliche, “improbabile” un altro forte sisma

MeteoWeb

Continuano le repliche in Kamčatka, la regione russa colpita ieri da un terremoto magnitudo 7. Il fenomeno potrebbe durare per diversi giorni, ha dichiarato Danila Chebrov, direttore della sezione locale del Geophysical Survey. “È iniziato un intenso processo di repliche sismiche, il che indica – ha spiegato – che con un alto grado di certezza, non ci saranno altre scosse significative a breve termine“.

Le repliche continueranno per un periodo prolungato, con magnitudo fino a 5. Il terremoto, registrato ieri sera nella penisola della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, è stato seguito da una serie di repliche al largo della costa pacifica, con magnitudo comprese tra 3,9 e 5. La maggior parte di queste non è stata percepita sulla terraferma.

