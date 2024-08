Salvano il figlio in arresto cardiaco guidati in videochiamata dal 118

MeteoWeb

Un 12enne di Argenta (Ferrara) è sopravvissuto a un arresto cardiaco grazie all’intervento tempestivo dei suoi genitori, guidati da un’operatrice del 118 tramite videochiamata. Il ragazzo, affetto da una patologia cardiaca congenita, si è sentito male nel primo pomeriggio di lunedì scorso. I genitori hanno immediatamente contattato il 118, e nell’attesa dell’ambulanza, l’infermiera Enrica Pasquali della Centrale operativa 118 Emilia Est di Bologna ha fornito istruzioni via videochiamata per eseguire le manovre di rianimazione. Grazie a una piattaforma di video-streaming attiva dal maggio 2020, l’operatrice ha potuto vedere la scena e guidare efficacemente i familiari nel prestare i primi soccorsi.

All’arrivo dell’ambulanza, il ragazzo è stato defibrillato, stabilizzato e trasportato in elicottero al Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, dove era già in cura. Dopo essere stato intubato, è stato estubato il giorno successivo senza danni neurologici e non è più in pericolo di vita. La rapida risposta della famiglia e il supporto tecnologico del 118 sono stati cruciali per salvare la vita del giovane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.