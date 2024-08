Scia luminosa avvistata dalla Francia al Nord Italia, identificata l’origine

MeteoWeb

Ieri, 27 agosto, una scia luminosa ha attraversato il cielo dall’Ovest della Francia fino al Nord Italia, visibile anche dalla Germania. Inizialmente considerata una meteora, l’origine del fenomeno è stata successivamente identificata come il rientro del satellite Starlink-2382 di SpaceX.

Starlink è un progetto di SpaceX, lanciato per creare una costellazione di satelliti in orbita bassa per fornire connessioni internet ad alta velocità in tutto il mondo. I satelliti Starlink orbitano intorno alla Terra a bassa altitudine e possono tornare in atmosfera dopo aver completato la loro missione o quando vengono dismessi. Il rientro di Starlink-2382 ha generato una scia luminosa visibile a occhio nudo, un fenomeno che può essere confuso con le meteore.

Tuttavia, mentre le meteore sono frammenti di asteroidi che bruciano all’ingresso nell’atmosfera terrestre, i detriti spaziali come quelli dei satelliti di Starlink tendono a generare una scia più uniforme (a volte è possibile distinguere la frammentazione) e prolungata. La differenza principale è che le meteore si muovono rapidamente e scompaiono in pochi secondi, mentre i detriti spaziali possono attraversare l’atmosfera più lentamente e con una scia più lunga e persistente.

