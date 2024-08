Scia luminosa solca il cielo dell’Europa centrale: ecco di cosa si tratta | VIDEO

MeteoWeb

Alle 21:29 di oggi, martedì 27 agosto, molte persone dalla Francia alla Germania hanno osservato quella che sembrava una spettacolare meteora nel cielo. Il fenomeno, che ha lasciato una luminosissima scia, però è durato più a lungo di quanto normalmente farebbe una meteora, avendo illuminato il cielo per quasi un minuto.

Con ogni probabilità, quello che migliaia di persone hanno osservato sono i resti di un satellite, che si sono disintegrati entrando nell’atmosfera. Ad osservare il fenomeno sono stati soprattutto gli abitanti del nord e del nord-est della Francia, del Belgio, del Lussemburgo, della Svizzera e della Germania.

Non si tratta di una meteora perché queste si muovono molto più velocemente e sono visibili solo per pochi secondi al massimo. Inoltre, nelle immagini a corredo dell’articolo si possono osservare molteplici frammenti, il che sembra convalidare la tesi di un satellite che si sta disintegrando nell’atmosfera.

Non è raro che un satellite alla fine della sua vita finisca per disintegrarsi nell’atmosfera, anzi. Non c’è niente di strano, dunque, in quanto osservato stasera da diversi Paesi dell’Europa centrale, ma resta senza dubbio un bellissimo e affascinante spettacolo da ammirare.

☄️ Vous êtes nombreux à avoir observé la désintégration d'un satellite dans le ciel ce mardi soir vers 21h30, ici depuis Guebwiller en Alsace. Il ne s'agit pas d'une météorite. (© LeJardin Ivory) pic.twitter.com/1EqN60PbgO — Météo Express (@MeteoExpress) August 27, 2024

