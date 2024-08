Sergio Mattarella sceglie la montagna: vacanze a Dobbiaco

MeteoWeb

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto le Dolomiti come meta per le sue vacanze estive. Mattarella è stato visto a Dobbiaco, incantevole località montana, e una foto scattata da alcuni turisti e postata da Roberto Zichittella su X ha rapidamente fatto il giro del web, confermando la sua scelta di trascorrere un periodo di relax immerso nella natura.

Mattarella a Dobbiaco

La presenza del Presidente a Dobbiaco non solo ha attirato l’attenzione dei media, ma ha anche sottolineato la crescente popolarità della località tra i viaggiatori in cerca di tranquillità e bellezza paesaggistica. Mattarella, visibilmente rilassato e in compagnia di familiari, ha scelto un angolo pittoresco delle Dolomiti per godere di un meritato riposo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.