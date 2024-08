Siccità Calabria, poco sollievo alla Diga del Menta dalle recenti piogge | FOTO

MeteoWeb

Nonostante le piogge della settimana scorsa e di questo mese di agosto, che sono state oltre la norma in Calabria, persiste la situazione di carenza idrica nel bacino della Diga del Menta. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano il versante nord-ovest della diga che rappresenta il più importante bacino idrico dell’Aspromonte e della Calabria meridionale. Questa situazione è il risultato della mancanza di pioggia della scorsa stagione invernale e primaverile. Proprio per le condizioni in cui si trova la Diga del Menta, a luglio, la città di Reggio Calabria ha dovuto fare ricorso al razionamento idrico.

