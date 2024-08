Maltempo: temporali in Calabria, 14° giorno di pioggia ad agosto in Sicilia | FOTO

MeteoWeb

Temporali pomeridiani stanno colpendo alcune zone della Calabria meridionale oggi. In particolare, si stanno verificando temporali sull’Aspromonte e sulle Serre e piogge nella Piana di Gioia Tauro. Anche sulla città di Reggio Calabria, il cielo si presenta coperto ma senza pioggia.

Rovesci e temporali stanno interessando anche parte della Sicilia occidentale, con 12mm di pioggia a Monreale, nel Palermitano, dopo le piogge abbondanti di ieri. In particolare, un nubifragio si sta abbattendo sulla località di Contessa Entellina, sempre nel Palermitano. Un isolato nucleo temporalesco è attivo anche nella zona tra Siracusa e Ragusa. Per la Sicilia questo è il 14° giorno piovoso di questo mese di agosto, una manna dal cielo per combattere la siccità.

