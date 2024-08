SpaceX pronta a lanciare la missione storica Fram2, obiettivo le regioni polari terrestri

MeteoWeb

SpaceX si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale con il lancio della missione Fram2, prevista per la fine del 2024. La missione, con 4 astronauti, sarà la prima spedizione umana a esplorare le regioni polari della Terra dallo Spazio.

La missione Fram2

Fram2 prende il nome dalla celebre nave norvegese Fram, utilizzata tra il 1893 e il 1912 per pionieristiche spedizioni nell’Artico e nell’Antartico. Il comando della missione sarà affidato a Chun Wang, un imprenditore e avventuriero maltese. Secondo quanto riporta SpaceX, Wang intende usare la missione per promuovere lo spirito esplorativo del suo equipaggio, risvegliare un senso di meraviglia e curiosità nel pubblico e dimostrare come la tecnologia possa spingere sempre più avanti i confini dell’esplorazione terrestre.

Ad accompagnare Wang saranno Jannicke Mikkelsen, originaria della Norvegia, che ricoprirà il ruolo di comandante del veicolo spaziale; Eric Philips, australiano, pilota del veicolo; la tedesca Rabea Rogge, specialista di missione. Per tutti e 4 si tratterà del 1° volo spaziale.

Il lancio

Il lancio della missione Fram2 avverrà dalla Space Coast in Florida, con un razzo Falcon 9. L’equipaggio verrà trasportato in orbita a bordo di una capsula Crew Dragon, che non attraccherà alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ma orbiterà intorno alla Terra in modo indipendente.

Durante la missione, che avrà una durata variabile tra i 3 e i 5 giorni, l’equipaggio osserverà le regioni polari terrestri attraverso la cupola della capsula Dragon, ad un’altitudine compresa tra i 425 e i 450 km. Grazie alla collaborazione con fisici spaziali e scienziati cittadini, studieranno fenomeni luminosi insoliti simili alle aurore, con particolare attenzione al fenomeno noto come STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement), che è stato osservato ad altitudini comprese tra i 400 e i 500 km sopra l’atmosfera terrestre.

Inoltre, l’equipaggio di Fram2 condurrà studi sugli effetti del volo spaziale sul corpo umano, tra cui la cattura della prima immagine a raggi X di un essere umano nello Spazio, una novità assoluta secondo SpaceX.

Spingere i limiti

Fram2 rappresenta la 6ª missione con astronauti privati organizzata da SpaceX, che ha già portato a termine missioni precedenti come Inspiration4 e i voli Ax-1, Ax-2 e Ax-3, organizzati da Axiom Space di Houston. Tra queste missioni, Inspiration4 è stata la prima missione di SpaceX senza attracco alla ISS, lanciata nel settembre 2021, mentre le missioni Ax sono state operazioni con destinazione la ISS. Inoltre, SpaceX si appresta a lanciare Polaris Dawn, un’altra missione indipendente prevista per il 26 agosto 2024, la prima di 3 missioni del Programma Polaris finanziate e comandate dall’imprenditore miliardario Jared Isaacman.

Con 9 missioni con astronauti già lanciate verso la ISS per conto della NASA, SpaceX continua a consolidare il suo ruolo di leader nell’esplorazione spaziale privata, ampliando ulteriormente i confini di ciò che è possibile nell’era moderna dei voli spaziali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.