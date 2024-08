Ancora problemi per SpaceX: il primo stadio cade nell’Atlantico dopo un lancio Starlink

MeteoWeb

Dopo i diversi rinvii per la missione Polaris Dawn, SpaceX sta andando avanti con i piani per lanci consecutivi di satelliti internet Starlink. Questa mattina, uno è avvenuto dalla Florida e l’altro sarebbe dovuto avvenire dalla California. Ma il secondo volo è stato annullato dopo che il primo stadio utilizzato nel lancio dalla Florida è caduto nell’Oceano Atlantico e si è rotto mentre tentava di atterrare su una droneship di SpaceX posizionata a diverse centinaia di chilometri a nord-est di Cape Canaveral. L’incidente ha posto fine a una serie di 267 recuperi di booster riusciti che risaliva a febbraio 2021.

Il secondo stadio del Falcon 9, nel frattempo, ha trasportato con successo 21 satelliti Starlink nella loro orbita pianificata.

L’atterraggio del primo stadio sembrava proseguire regolarmente fin quando non sono state visibili più fiamme del solito attorno alla base del razzo mentre si avvicinava al ponte. Una gamba di atterraggio è crollata immediatamente al touchdown e il booster, oscurato dal fuoco e dal fumo, si è ribaltato oltre il lato della chiatta di atterraggio nell’Atlantico.

“Dopo una salita di successo, il booster del primo stadio del Falcon 9 si è ribaltato dopo il touchdown sulla droneship A Shortfall of Gravitas“, ha affermato SpaceX su X. “I team stanno valutando i dati di volo e lo stato del booster”.

Era il 23° lancio del primo stadio B1062 e quello che si è rivelato essere l’ultimo lancio e atterraggio, un nuovo record di riutilizzo. SpaceX sta lavorando per certificare i suoi primi stadi del Falcon 9 per un massimo di 40 voli ciascuno.

Poco dopo che gli Starlink lanciati dalla Florida sono stati schierati, SpaceX ha annullato il lancio in California per dare agli ingegneri più tempo per esaminare la telemetria e le riprese video, alla ricerca di eventuali segnali di problemi che potrebbero influenzare altri razzi. “Ci siamo ritirati dal nostro secondo lancio di Starlink della notte per dare al team il tempo di esaminare i dati di atterraggio del booster del lancio precedente”, ha affermato SpaceX su X. “Una nuova data di lancio prevista sarà condivisa non appena disponibile”.

