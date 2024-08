SpaceX pronta per il 5° lancio di Starship: un passo avanti verso l’esplorazione spaziale

MeteoWeb

SpaceX ha annunciato di avere completato i controlli necessari sul suo nuovo razzo Starship in vista del prossimo lancio di prova, il 5° per questo innovativo veicolo spaziale. Starship, il razzo più grande e potente mai costruito, è composto da 2 elementi completamente riutilizzabili: il primo stadio, denominato Super Heavy, e il secondo stadio, una navicella chiamata anch’essa Starship, o semplicemente “Ship“.

I voli di Starship

Finora, Starship è stato lanciato 4 volte, ma SpaceX ha un nuovo volo in programma, in attesa dell’approvazione delle autorità regolatorie. “Il volo 5 di Starship e Super Heavy è pronto al decollo, in attesa dell’approvazione regolamentare,” ha dichiarato la compagnia attraverso un post su X. SpaceX ha anche anticipato che, mentre attende il via libera, effettuerà ulteriori test sul sistema di recupero del booster e sul veicolo del volo 6.

L’approvazione in questione è presumibilmente quella della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti, l’agenzia che rilascia le licenze per i lanci dal territorio americano.

Il 5° lancio di Starship, una nuova pietra miliare

Un aspetto particolarmente innovativo del 5° lancio di Starship sarà il tentativo di SpaceX di recuperare il primo stadio Super Heavy utilizzando le “braccia chopstick” della torre di lancio situata presso la base di Starbase, nel Sud del Texas. Questo metodo di recupero non è mai stato provato prima. Nei primi 4 voli di prova di Starship, che si sono svolti tra aprile 2023 e giugno 2024, l’azienda ha tentato di far ammarare Super Heavy nel Golfo del Messico. L’ultimo volo di giugno ha visto SpaceX riuscire in questo obiettivo, segnando un successo completo per la missione, con entrambi gli stadi del razzo che sono sopravvissuti al rientro nell’atmosfera terrestre e sono discesi nell’oceano, un risultato inedito per Starship.

In preparazione al 5° volo, SpaceX ha già eseguito test sui motori di entrambi gli stadi del veicolo, accendendo i 33 motori Raptor di Super Heavy il 15 luglio e i 6 motori Raptor di Ship il 26 luglio. Questi test, noti come “static fire”, sono prove comuni che precedono i lanci di razzi, garantendo che tutti i sistemi siano operativi.

Progetti ambiziosi

Le ambizioni di SpaceX per Starship sono immense. L’azienda vede in questo veicolo la chiave per rendere economicamente sostenibile l’insediamento umano sulla Luna e su Marte, segnando un potenziale punto di svolta nella storia dell’esplorazione spaziale. Con il 5° volo ormai imminente, SpaceX continua a spingersi oltre i confini dell’innovazione, avvicinandosi sempre di più alla realizzazione del sogno di una civiltà multiplanetaria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.