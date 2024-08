Stasera occhi puntati a Ovest per la congiunzione Luna-Venere

MeteoWeb

Questa sera poco dopo il tramonto del Sole, il cielo occidentale offrirà uno spettacolo celeste affascinante: la congiunzione tra la Luna e Venere. Ad appena un giorno dalla Luna Nuova, l’esilissimo falcetto lunare sarà appena visibile, mentre Venere brillerà accanto ad essa. Entrambi i corpi celesti saranno estremamente bassi sull’orizzonte, nella costellazione del Leone, vicino alla stella Regolo.

La Luna, nella sua fase crescente, apparirà come un sottilissimo arco di luce. Questa fase lunare, un giorno dopo la Luna Nuova, è sempre una sfida per gli osservatori a occhio nudo, ma questa sera sarà resa ancora più speciale dalla vicinanza di Venere. La Luna, come noto, non ha luce propria: riflette la luce del Sole, e durante questa fase, solo una piccola parte della sua superficie è illuminata, creando il suggestivo effetto del “falcetto”.

Venere, il secondo pianeta del Sistema Solare, è spesso chiamato “Stella della Sera” quando appare di sera e “Stella del Mattino” quando sorge prima del Sole. Venere è uno dei corpi più luminosi del cielo notturno grazie alla sua densa atmosfera che riflette gran parte della luce solare. Questa sera, brillerà intensamente vicino alla Luna, rendendo l’osservazione ancora più interessante.

La congiunzione avverrà nella costellazione del Leone, che ospita anche la brillante stella Regolo. Regolo, la stella più luminosa del Leone, è un’altra attrazione celeste da non perdere durante l’osservazione.

