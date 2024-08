La Stazione Spaziale, la Luna e l’aurora boreale: immagini eccezionali dalla ISS | VIDEO

MeteoWeb

In un video recente realizzato dalla Stazione Spaziale Internazionale, l’astronauta della NASA Matthew Dominick ha catturato immagini straordinarie che ritraggono la Luna e l’aurora boreale. Il timelapse, con una visuale da 400 km sopra la Terra, mostra un’affascinante interazione tra il bagliore della Luna e le vibranti luci dell’aurora boreale.

Dominick, parte dell’equipaggio dell’Expedition 71 e fotografo esperto, ha condiviso il video sui social, esprimendo il suo entusiasmo per l’occasione unica. “Le aurore sono state straordinarie negli ultimi giorni. Tempismo perfetto per provare un nuovo obiettivo appena arrivato con Cygnus,” ha scritto Dominick su X (precedentemente Twitter). Il cargo Cygnus, gestito da Northrop Grumman, è arrivato il 6 agosto, portando nuovi strumenti e forniture alla ISS.

Le aurore boreali, fenomeni luminosi che si verificano quando le particelle cariche del Sole interagiscono con le molecole di gas nell’atmosfera terrestre, sono state particolarmente intense durante il soggiorno di Dominick. Questi eventi luminosi si manifestano quando le molecole di gas, eccitate da livelli di energia superiori al normale, emettono luce. Diverse molecole producono colori diversi, come il verde, che deriva dall’ossigeno.

Le immagini di Dominick rivelano una straordinaria combinazione di tonalità verdi e rosse, con la Luna che si avvicina all’orizzonte e si fonde con le aurore colorate. “La Luna si avvicina all’orizzonte, mentre si tinge di rosso e verde nell’aurora,” ha aggiunto Dominick in un altro post su X. “Mi sono sentito davvero fortunato a catturare queste immagini“.

Nel corso della sua missione, Dominick ha scattato fino a 200mila fotografie dalla ISS, molte delle quali sono state realizzate durante il tempo libero, sebbene, come tutti gli astronauti, svolga anche attività di fotografia per l’osservazione della Terra e la manutenzione della Stazione Spaziale. Questo video timelapse rappresenta un esempio brillante di come la bellezza del nostro pianeta e dell’universo possa essere catturata e condivisa attraverso la tecnologia e l’ingegno umano.

