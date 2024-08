Gli stormi di uccelli e le folle di persone sono come “atomi volanti”

MeteoWeb

Uno studio internazionale guidato da David Martin dell’Università di Chicago e pubblicato su Jstat ha rivelato che le dinamiche del movimento collettivo degli esseri viventi e delle particelle elementari possono seguire regole simili. Julien Tailleur del MIT ha sottolineato che, in un certo senso, gli stormi di uccelli e le folle di persone sono paragonabili a “atomi volanti“. Tradizionalmente, si pensava che esistessero differenze qualitative tra il comportamento delle particelle fisiche e quello degli elementi biologici, specialmente durante le transizioni di fase, come il passaggio dal caos all’ordine. Tuttavia, l’analisi delle dinamiche interne nei materiali ferromagnetici ha rivelato somiglianze inaspettate.

I ricercatori hanno scoperto che le transizioni nel movimento di stormi e folle, come gli spostamenti rapidi, avvengono in modo discontinuo e che anche nei materiali ferromagnetici si osservano flussi stratificati simili a quelli visibili nei movimenti di massa. In entrambi i casi, i gruppi tendono a seguire traiettorie diverse, creando movimenti interni complessi piuttosto che un allineamento perfetto. Questo studio potrebbe migliorare la nostra comprensione delle dinamiche biologiche e fisiche.

