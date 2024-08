Taglio degli incentivi, crollo auto elettriche in Germania

MeteoWeb

Il mese scorso le vendite di auto elettriche in Germania hanno registrato un forte calo del 37% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo declino è preoccupante per i costruttori che hanno investito pesantemente nella transizione verso l’elettrico. Tuttavia, la diminuzione non è dovuta a una perdita di interesse dei consumatori, ma piuttosto al taglio degli incentivi governativi deciso lo scorso dicembre, che ha reso i veicoli elettrici meno competitivi rispetto alle auto a combustione.

I dati mostrano che, nel complesso, il mercato auto tedesco è calato del 2,1%, con le auto a benzina in lieve crescita e le ibride in aumento del 18,4%. Le auto elettriche, con 30.762 immatricolazioni e un calo del 36,8%, occupano il 4° posto. La situazione solleva preoccupazioni tra gli analisti, con possibilità di rivedere gli obiettivi di vendita per i modelli elettrici.

