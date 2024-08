Maltempo, tempesta di grandine sul Garda trentino: numerosi soccorsi nel lago

MeteoWeb

Intervento di soccorso a Riva del Garda, in Trentino. Visto l’arrivo imminente di un forte temporale da ovest, i Vigili del Fuoco volontari di Riva del Garda hanno recuperato nel lago una donna che era a largo con il windsurf, trasportandola fino alla spiaggia. In supporto anche il gommone di salvataggio e quelli di “spiagge sicure”, la motovedetta della Polizia ed i numerosi gommoni di servizio dei vari circoli velici della zona. L’elicottero di soccorso da Trento non è potuto intervenire nonostante la richiesta a causa delle condizioni meteo. Complessivamente sono intervenuti otto Vigili del Fuoco con tre mezzi nautici.

In acqua – riferiscono i Vigili del Fuoco – erano presenti una decina di tavole con vela ma senza gli sportivi a bordo. Subito, in condizioni decisamente avverse, con grandine, fulmini e visibilità a circa 50 metri, sono partite le ricerche per recuperare sei piccole imbarcazioni da regata con a bordo atleti minorenni. Grazie ad un successivo appello eseguito nei porti, si è appurato che non c’erano dispersi. Le operazioni di assistenza si sono protratte per l’ora successiva per escludere la presenza di altri naviganti in difficoltà.

