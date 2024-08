La tempesta Lilian si abbatte sul Regno Unito: voli cancellati e 60.000 persone senza elettricità | FOTO

MeteoWeb

I venti e le piogge forti della tempesta Lilian hanno colpito alcune parti del Regno Unito oggi, causando disagi a viaggi e festival, con migliaia di persone rimaste senza elettricità. Due palchi sono stati chiusi al Leeds Festival a causa dei forti venti, mentre il Creamfields Festival nel Cheshire ha dovuto ritardare l’apertura dei cancelli. Lilian è la dodicesima tempesta con nome della stagione. Sono state registrate ampiamente raffiche di 80-100km/h e i venti hanno raggiunto i 115km/h a Capel Curig, in Galles.

Northern Powergrid ha affermato che oltre 60.000 clienti sono stati colpiti da “elevati livelli di interruzione” delle forniture di energia elettrica. Alcuni servizi ferroviari sono stati ritardati a causa della caduta di alberi dopo che raffiche di oltre 110km/h hanno sferzato il nord-ovest dell’Inghilterra e il Galles questa mattina, prima di spostarsi verso est.

Un’allerta meteo gialla del Met Office per venti superiori a 120km/h era stata emessa per alcune parti dell’Inghilterra settentrionale, della Scozia meridionale e del Galles fino alle 12 (ora italiana). Il Met Office ha emesso un’ulteriore allerta meteo gialla per forti piogge per domani, sabato 24 agosto, dalle 7 alle 14 italiane per gran parte del sud-est dell’Inghilterra, affermando che le persone devono aspettarsi disagi e inondazioni. Nel frattempo, due allerte meteo gialle per pioggia sono state emesse per alcune parti del sud-ovest e dell’est della Scozia durante la notte fino alle 10 di questa mattina, con il potenziale di inondazioni localizzate.

La Northern Powergrid, che fornisce elettricità al nord-est dell’Inghilterra, allo Yorkshire e al nord del Lincolnshire, afferma di essere riuscita a ricollegare più di 27.000 dei 60.000 clienti interessati. “Le nostre principali priorità sono gestire le situazioni di emergenza il più rapidamente possibile, supportare i nostri clienti e garantire che il nostro personale possa lavorare in sicurezza non appena le condizioni lo consentano“, ha affermato Louise Lowes, direttore del servizio clienti.

Problemi per i viaggi

Una portavoce di Network Rail ha affermato che stava monitorando attentamente il “potenziale impatto” che la tempesta potrebbe avere sulla rete ferroviaria. Questa mattina, National Rail ha segnalato interruzioni dei viaggi a causa degli alberi che bloccavano la linea in molte parti del Paese. In seguito ha affermato che molti servizi sono tornati alla normalità.

I forti venti hanno ridotto la “velocità di flusso” a cui possono atterrare i voli per l’aeroporto di Londra Heathrow. La British Airways ha cancellato più di 20 voli a corto raggio nella sua base principale. Due voli di andata e ritorno per Roma e Parigi sono stati sospesi, così come i collegamenti per Barcellona e Basilea. Sulla rete nazionale, i voli di andata e ritorno BA da Heathrow ad Aberdeen, Belfast City, Edimburgo, Glasgow e Manchester sono stati cancellati. SAS Scandinavian Airlines ha sospeso un volo da Oslo a Heathrow e ritorno, mentre i voli American Airlines per New York e Charlotte sono stati cancellati.

Il maltempo è stato avvertito anche al di fuori delle aree previste, con il ponte M48 Severn nel Gloucestershire chiuso a causa dei forti venti. National Highways ha affermato nel pomeriggio che il ponte è di nuovo in servizio in entrambe le direzioni. Gli automobilisti sono stati inoltre informati di possibili disagi sull’autostrada M6, A66 e A1. Si prevede che i venti si calmeranno durante il weekend, anche se le piogge dovrebbero continuare.

