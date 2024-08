Tempeste geomagnetiche G2 oggi e domani: la prima CME ha colpito la Terra, altre sono in arrivo

MeteoWeb

Come previsto, un’espulsione di massa coronale (CME) ha colpito la Terra ieri 10 agosto (14:30 ora italiana), “ma l’impatto è stato debole e non ha causato una tempesta geomagnetica” secondo il sito specializzato SpaceWeather.com. “Almeno altre 2 CME sono in arrivo” tra oggi e domani, e l’impatto “potrebbe causare tempeste geomagnetiche classe G2“.

Tre espulsioni di massa coronale (CME) sono state emesse dal Sole in direzione della Terra. Le prime due, lanciate da brillamenti solari classe M il 7 agosto, sono relativamente minori. La terza, lanciata da un flare X (maggiori dettagli di seguito), è più potente.

Le CME, il brillamento classe X e la tempesta geomagnetica in arrivo

La macchia solare AR3777 ha prodotto un potente brillamento, un’esplosione classe X1.3 (8 agosto 21:35 ora italiana). Il Solar Dynamics Observatory della NASA ha registrato il lampo ultravioletto.

Subito dopo il brillamento, i coronografi SOHO hanno rilevato una nube di plasma solare diretta verso la Terra.

“Questa CME si sta muovendo a una velocità superiore a 1.000 km/s e probabilmente arriverà l’11 agosto, aggiungendo il suo effetto a quello di 2 precedenti CME già in viaggio,” aveva riportato in precedenza il sito specializzato SpaceWeather.com. La NOAA prevede l’arrivo “all’inizio del 12 agosto“.

Cos’è un brillamento

Un brillamento solare è un’esplosione di energia sulla superficie del Sole che avviene quando linee di campo magnetico, vicine a macchie solari, si rompono e si ricollegano. Questa riconnessione magnetica libera una quantità enorme di energia sotto forma di radiazione elettromagnetica che copre uno spettro ampio, dalle onde radio ai raggi gamma. I brillamenti solari possono durare da pochi minuti a diverse ore e sono classificati in base alla loro intensità in classi A, B, C, M e X, con la classe X che rappresenta i brillamenti più potenti. Questi eventi non solo aumentano la luminosità del Sole, ma possono anche accelerare particelle ad alta energia, influenzando lo spazio interplanetario e potenzialmente l’ambiente spaziale vicino alla Terra.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)

Un’espulsione di massa coronale (CME) è una massiccia eruzione di plasma e campi magnetici dalla corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera del Sole. Le CME sono causate dall’instabilità e dalla riconnessione delle linee del campo magnetico solare, che liberano grandi quantità di energia. Quando una CME avviene, enormi bolle di gas magnetizzato vengono espulse nello Spazio a velocità che possono raggiungere i milioni di chilometri all’ora.

Le CME possono avere un impatto significativo quando colpiscono la Terra. Possono causare tempeste geomagnetiche, che a loro volta possono interferire con i sistemi di comunicazione e navigazione, danneggiare satelliti e influenzare le reti elettriche. Le particelle cariche provenienti dalle CME possono anche aumentare l’intensità delle aurore boreali e australi.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è un’alterazione temporanea del campo magnetico terrestre causata dall’interazione tra il vento solare e il campo magnetico terrestre. Quando le particelle ad alta energia del vento solare colpiscono la magnetosfera terrestre, inducono correnti elettriche nelle regioni polari, creando spettacolari aurore e distorsioni del campo magnetico. Le tempeste geomagnetiche possono derivare da espulsioni di massa coronale (CME) o da forti flussi di vento solare. Possono causare disturbi nelle reti elettriche, nei sistemi di navigazione satellitare, nelle telecomunicazioni e nei servizi di navigazione aerea e marittima.

