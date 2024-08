Violenti temporali in Austria, alluvione in Tirolo: St. Anton am Arlberg sommerso dall’acqua | FOTO

MeteoWeb

Nella serata di ieri violenti temporali accompagnati da forti piogge hanno colpito diverse aree del Tirolo, in Austria, causando frane e allagamenti diffusi nei distretti di Landeck e Innsbruck-Land. A St. Anton am Arlberg, nel distretto di Landeck, il centro del paese è stato sommerso dall’acqua, e la strada del Passo dell’Arlberg è stata chiusa a causa di una frana.

La polizia ha riferito che la frana sulla Arlberg-Bundesstraße (B197) è di notevoli dimensioni, costringendo alla chiusura della strada fino alla sera di sabato. La strada del Passo dell’Arlberg è attualmente l’unica deviazione possibile per l’Arlbergtunnel, chiuso fino a novembre, rendendo necessari percorsi alternativi di lunga distanza.

A St. Anton, il torrente Steißbach è esondato, provocando danni a diverse abitazioni e trascinando via diverse automobili. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma 10 persone sono state evacuate dalla Wagner Hütte nel Verwalltal. Nove squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto, e oggi un’unità di emergenza è stata inviata per supportare le operazioni di pulizia.

Anche in Innsbruck-Land, diverse strade sono state chiuse per frane, con interventi delle autorità locali. Venerdì sera, in tutto il Tirolo, 23 squadre di vigili del fuoco erano in azione per far fronte all’emergenza.

