Thailandia: turista russo incornato e arrestato dopo tentato abuso su una mucca

Un episodio singolare e preoccupante ha avuto luogo a Surat Thani, in Thailandia, coinvolgendo un turista russo che ha cercato di compiere un atto deplorevole nei confronti di un animale. Il ventiseienne Evgenii Kuvshinov, identificato come il protagonista dell’incidente, ha tentato di violentare una mucca, ma è stato prontamente fermato dal comportamento difensivo dell’animale stesso.

L’uomo e la mucca

Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo, in evidente stato di alterazione, si è spogliato e ha inizialmente tentato di avvicinarsi a un toro maschio prima di concentrarsi su una mucca legata a una recinzione di legno. Il suo tentativo di montare l’animale è stato interrotto in maniera brutale dalla reazione della mucca, che lo ha incornato e immobilizzato a terra. I residenti locali, che avevano già notato il comportamento sospetto del turista, hanno prontamente avvertito le autorità e, durante l’attacco, hanno ascoltato le urla di aiuto dell’uomo, aspettando l’arrivo della polizia.

All’arrivo degli agenti, Kuvshinov è stato trovato in condizioni precarie, tanto da richiedere il trasporto su una barella. Un paramedico della Fondazione Ban Na Doem ha rivelato che nella sua auto è stata trovata della cannabis, sollevando il sospetto che l’uomo fosse sotto l’influenza della droga. “Il modo in cui lo abbiamo trovato, le sue azioni suggeriscono che stava cercando di fare sesso con la mucca,” ha affermato il paramedico.

Il tenente di polizia Thongchai ha aggiunto ulteriori dettagli sull’incidente: “Quando siamo arrivati sulla scena, il sospettato era stato attaccato dalla mucca. I testimoni hanno detto che prima si era avvicinato a una mucca maschio, poi alla femmina e aveva cercato di salirle sopra. È possibile che stesse cercando di fare sesso con la mucca, ma non possiamo dirlo con certezza. Continuava a camminare e a parlare russo senza alcun significato. Non aveva odore di alcol. Nella sua macchina c’erano marijuana e il suo passaporto fatto a pezzi. Lo abbiamo mandato in ospedale perché era ferito, ma in ospedale è impazzito e i dottori non lo hanno voluto ricoverare. Adesso aspettiamo che la polizia turistica e la polizia dell’immigrazione se ne occupino, poi potremo condurre le indagini.”

L’intervento della polizia ha portato all’arresto dell’uomo per comportamento inappropriato nei confronti degli animali, e il caso è ora nelle mani delle autorità locali per ulteriori indagini. Questo episodio evidenzia non solo il bizzarro comportamento di alcuni turisti, ma anche l’importanza di una pronta risposta delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

