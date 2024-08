Il tifone Shanshan sferza il Giappone: 800mm in 48 ore, milioni di evacuati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’ex tifone Shanshan ha colpito il Giappone meridionale con piogge record e venti potenti, allagando città, provocando blackout in decine di migliaia di case, interrompendo i viaggi e costringendo oltre quattro milioni di persone all’evacuazione. La tempesta, la più forte ad aver colpito il Giappone quest’anno, aveva venti massimi sostenuti di oltre 80km/h e raffiche di 101km/h nella tarda serata di oggi, secondo il Joint Typhoon Warning Center della Marina degli Stati Uniti, che questa sera ha declassato Shanshan da tifone a tempesta tropicale.

Shanshan aveva raggiunto il picco di intensità equivalente a un uragano di categoria 4 prima di toccare terra come tifone intorno alle 8 locali del mattino su Kyushu, la più meridionale delle isole principali del Giappone, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese. Si prevedeva che si sarebbe spostato a nord attraverso Kyushu prima di spostarsi a est tra domani, venerdì 30 agosto, e sabato 31.

La tempesta si sta indebolendo mentre si sposta lentamente nell’entroterra, ma le autorità hanno emesso allerte per frane e inondazioni in molte parti del Giappone sudoccidentale. Più di 4,1 milioni di persone sono state sottoposte a ordini di evacuazione in tutto il Paese, ha affermato l’ufficio di gabinetto giapponese. “Questo è uno dei più grandi tifoni degli ultimi anni, per una prefettura che ne subisce molti ogni anno“, ha affermato Kensei Tomisako, un funzionario della risposta ai disastri a Satsumasendai.

Piogge record

Shanshan ha portato piogge record. Alcune parti di Kyushu hanno registrato poco meno di 800mm di pioggia in 48 ore, hanno affermato i meteorologi. La tempesta, che si è spostata verso nord-est a soli 14km/h nella tarda serata odierna, ha colpito alcune aree con pioggia per ore.

Vittime e feriti

Tre persone sono morte dopo che martedì 27 agosto una frana ha seppellito la loro casa a Gamagori, una città nel Giappone centrale che è stata colpita da forti piogge. Un’altra persona è morta dopo che un tetto è crollato nella città di Kamiita, secondo l’emittente pubblica giapponese NHK. Più di 80 persone sono rimaste ferite nella tempesta e una persona è dispersa, ha detto l’agenzia di stampa.

Più di 119.000 famiglie sono rimaste senza elettricità questa sera a Kyushu, ha detto il fornitore di servizi Kyushu Electric Power Transmission and Distribution.

Problemi con i trasporti

Japan Airlines, una delle più grandi compagnie aeree del Paese, ha cancellato tutti i voli da e per Nagasaki e altre sette città sulla traiettoria di Shanshan oggi e ha detto che molti voli da e per 20 città in tutto il Paese per venerdì 30 agosto sono già stati cancellati. Anche All Nippon Airways ha cancellato tutti i voli che erano stati programmati all’aeroporto internazionale del Kansai per venerdì. In tutto sono stati cancellati oltre 700 voli.

Il servizio di treni ad alta velocità Shinkansen è stato sospeso oggi in tutto il Kyushu, insieme al servizio tra Tokyo e Osaka, a causa delle forti piogge. Molte delle linee ferroviarie che collegano le principali città del Giappone occidentale, tra cui Osaka, Kyoto e Hiroshima, sono state sospese.

Ieri, le autorità hanno emesso rari avvisi di emergenza per la tempesta nella prefettura di Kagoshima, indicando che era possibile un disastro su larga scala, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese. Gli avvisi sono stati declassati questa mattina.

Toyota ha annunciato che avrebbe sospeso la produzione in tutti i 14 stabilimenti giapponesi a partire dalla sera di mercoledì 28. Questa mattina, la casa automobilistica ha affermato che avrebbe esteso la sospensione fino a venerdì 30 per tutti gli stabilimenti, tranne uno.

