Clima, al via nelle Tonga il vertice delle nazioni insulari del Pacifico

Al via oggi, nel Regno di Tonga, il vertice delle nazioni insulari del Pacifico, con focus sulla situazione climatica della regione. “Ci troviamo in un momento cruciale nella storia della nostra regione,” ha dichiarato il segretario del forum Baron Waqa, ex presidente di Nauru. “Siamo al centro dell’interesse geopolitico globale. Siamo in prima linea nella battaglia contro il cambiamento climatico“.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha avvertito che salvare la regione del Pacifico significa “salvare il mondo” dalla crisi climatica. “Le decisioni prese dai leader mondiali nei prossimi anni determineranno il destino, in primo luogo degli abitanti delle isole del Pacifico, ma anche di tutti gli altri,” ha aggiunto Guterres. “In altre parole: se salviamo il Pacifico, salviamo il mondo“.

