Turisti precipitano in un dirupo durante un’escursione a Vulcano

MeteoWeb

Paura per due escursionisti precipitati in un dirupo sull’isola di Vulcano, alle Eolie. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due turisti si trovavano su un quad in località Gelso quando, per cause ancora da accertare, sono caduti nel burrone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Messina che li hanno raggiunti e soccorsi, affidandoli alle cure del personale medico del posto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.