USA, è crollato il famosissimo Double Arch dell’Arches National Park

Il famoso Double Arch, il più conosciuto degli oltre 2000 archi in arenaria naturale dell’Arches National Park, nello Utah, è crollato. Lo riferiscono i media americani, aggiungendo che i ranger del parco sospettano che il cambiamento del livello dell’acqua e l’erosione causata dalle onde del lago Powell siano responsabili del crollo della popolare attrazione turistica.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: il crollo si è verificato in un orario in cui non c’erano turisti, infatti non ci sono immagini che documentano l’episodio del crollo. Il famoso arco nell’area ricreativa nazionale del Glen Canyon è crollato giovedì. L’arco si trovava nella zona di Rock Creek Bay del lago Powell, nella Glen Canyon National Recreation Area, che si estende tra lo Utah meridionale e l’Arizona settentrionale. Nel 2023 il parco ha raggiunto la cifra record di 5,2 milioni di visitatori.

