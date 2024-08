Vaiolo delle scimmie: la Germania invierà 100mila dosi di vaccino in Africa

MeteoWeb

Il governo tedesco ha annunciato la donazione di 100mila dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie ai Paesi africani più colpiti dal virus, come la Repubblica Democratica del Congo. Questa iniziativa segue una promessa simile fatta dalla Francia. La Germania dispone di circa 118mila dosi e il portavoce del governo, Steffen Hebestreit, ha dichiarato che l’obiettivo è sostenere gli sforzi internazionali per contenere l’Mpox in Africa. Il governo tedesco finanzierà anche programmi per la distribuzione dei vaccini e collaborerà con l’Unione Africana per incentivare la produzione locale. Le dosi, provenienti dalle scorte dell’esercito tedesco, saranno disponibili a breve.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente attivato il livello di allerta più alto per i focolai di Mpox in Africa, a causa dell’emergere di una possibile variante più pericolosa. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, anche il Burundi e altri Paesi confinanti necessitano di assistenza. La Germania sta considerando di estendere l’aiuto vaccinale ad altri Paesi dell’Africa centrale, data la gravità della situazione nella regione.

