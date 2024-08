Venti di guerra nel Mediterraneo, Grecia e Cipro chiudono lo spazio aereo

MeteoWeb

Cipro ha appena annunciato che sospenderà il traffico aereo sul suo territorio a partire dalle 17:00 locali (le 16:00 in Italia) per alcune ore, il motivo non è stato specificato. Poco dopo, anche la Grecia si è unita a Cipro e ha comunicato che chiuderà il suo spazio aereo a partire dalle 18:00 locali (le 17:00 in Italia).

Non è chiaro cosa potrebbe succedere oggi pomeriggio, ma il rischio di una “guerra totale” in Medio Oriente coinvolge anche il Mediterraneo con pesanti ripercussioni sul traffico aereo internazionale.

