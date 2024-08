Volare è sempre più sicuro, un decesso ogni 13 milioni di passeggeri

MeteoWeb

Non c’è motivo di temere di volare in aereo: la sicurezza dei voli commerciali è migliorata significativamente nel tempo. Dallo studio del Massachusetts Institute of Technology pubblicato su Journal of Air Transport Management, risulta che il rischio di morte per incidente o attacco è sceso a 1 su 13,7 milioni di passeggeri nel periodo 2018-2022. Ciò rappresenta un miglioramento notevole rispetto a 50 anni fa, quando il rischio era di 1 su 350mila.

Nel periodo analizzato, la sicurezza dei voli è aumentata a un ritmo del 7% all’anno, rendendo i viaggiatori di oggi 39 volte più sicuri rispetto agli anni Settanta. Tuttavia, la sicurezza varia a seconda del Paese. Stati Uniti, Europa, Australia, Canada, Cina, Israele, Giappone e Nuova Zelanda hanno i livelli più elevati di sicurezza, mentre Paesi come Bahrein, Brasile, India, Messico e Turchia mostrano dati meno favorevoli.

