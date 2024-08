Yusuf Dikec provoca Musk: “l’IA saprà vincere una medaglia con le mani in tasca?”

MeteoWeb

È diventato subito un idolo per aver vinto una medaglia alle Olimpiadi di Parigi sparando indossando semplici occhiali da vista e tenendo una mano in tasca. Yusuf Dikec, 51enne tiratore turco, è diventato un’icona di questi Giochi e ora lancia una sfida al magnate Elon Musk e al suo progetto di Intelligenza artificiale. “Hey Elon, credi che in futuro i robot saranno capaci di vincere una medaglia con le mani in tasca?“, ha scritto sulla piattaforma X Dikec. Sparando con la mano sinistra in tasca e senza protezioni, né le sofisticate tecnologie usate dai colleghi per migliorare la mira, Dikec non solo ha conquistato l’argento, ma ha anche fatto parlare di sé tutto il mondo.

Il suo post su X, che ha raggiunto 38 milioni di visualizzazioni, in realtà era un invito al confronto alla conferenza sull’IA in programma a Istanbul il 21 agosto. E la risposta di Musk non si è fatta attendere: “bello! Non vedo l’ora di arrivare a Istanbul, una delle più grandiose città al mondo”.

Musk, patron di Tesla e SpaceX, ha poi condiviso un video di Dikec realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui il tiratore turco, dopo aver sparato, si beve la pistola, nel frattempo tramutatasi in una bottiglia di birra. Anche questo video è subito diventato virale.

Dopo la sua prestazione ai Giochi, qualcuno ha persino ipotizzato che Dikec fosse un sicario, proprio perché, al contrario dei suoi colleghi, il sergente in pensione della gendarmeria turca non usa cuffie, né lenti speciali. “È difficile immaginare tutto ciò che sentiamo dentro in quei momenti, quanto ogni minimo movimento, respiro o suono può far tremare la mano e far sbagliare il tiro, io così sono rilassato e sparo meglio”, ha raccontato Dikec sulla sua posa diventata virale.

Dopo aver conquistato l’argento nel tiro da 10 metri al fianco della collega Ilayda Tarhan, Dikec ha aperto un profilo X che ha superato i 200mila follower in tre giorni e il milione di visualizzazioni per ogni post. Su Instagram è già una star e promette l’oro tra 4 anni. “Ci ho provato fino alla fine, l’appuntamento è solo rinviato“, ha scritto. Appuntamento, quindi, a Los Angeles.

Hi Elon, do you think future robots can win medals at the Olympics with their hands in their pockets?😎🇹🇷 How about discussing this in Istanbul, the cultural capital that unites continents? @elonmusk pic.twitter.com/BR5iJmNOHD — Yusuf Dikec (@yusufdikec) August 4, 2024

