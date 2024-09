Il 14 settembre 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna

MeteoWeb

Il 14 settembre 1959 la sonda sovietica Luna 2 fece la storia, diventando il primo oggetto costruito dall’uomo a raggiungere la superficie lunare. Questa missione segna un traguardo fondamentale nell’esplorazione spaziale, dimostrando la capacità tecnologica dell’Unione Sovietica e intensificando la competizione con gli Stati Uniti nella corsa allo Spazio.

Il viaggio di Luna 2

Luna 2 fu lanciata il 12 settembre 1959 dal cosmodromo di Baikonur. La sonda, del peso di circa 390 kg, era dotata di strumenti per lo studio del vento solare, delle radiazioni cosmiche e del campo magnetico terrestre. Durante il suo viaggio, Luna 2 confermò l’assenza di un campo magnetico significativo attorno alla Luna, un’informazione preziosa per le future missioni.

L’impatto della sonda sulla superficie lunare avvenne in una zona situata tra i mari della Serenità e delle Piogge. Luna 2 non era progettata per atterrare dolcemente, bensì per schiantarsi, diffondendo sfere metalliche contenenti pennacchi di gas traccianti per segnalarne la posizione. Nonostante la natura distruttiva dell’impatto, l’evento fu un enorme successo scientifico e politico per l’Unione Sovietica.

Il trionfo avvenne in un contesto di accesa rivalità tra Stati Uniti e URSS, alimentata dalla Guerra Fredda. Questo successo consolidò il primato sovietico nella prima fase della corsa allo Spazio, iniziata due anni prima con il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale terrestre.

Luna 2 fu una missione pionieristica che aprì la strada a numerosi successivi tentativi di esplorazione lunare e spaziale. Oggi, a distanza di decenni, la sua eredità resta uno dei momenti cruciali nella storia dell’astronautica, un simbolo di ciò che l’ingegno umano può realizzare.

