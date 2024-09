160 milioni di dollari per lasciare la propria terra: il dramma della rilocazione a Newtok

MeteoWeb

Crescendo lungo le rive del fiume Ninglick nell’Alaska occidentale, Ashley Tom osservava dalla sua finestra, dopo forti tempeste provenienti dal mare di Bering, un cambiamento inquietante: la riva del fiume si stava avvicinando sempre di più alla sua casa. È in questo villaggio, Newtok, che la sua bisnonna le ha insegnato a cucire e lavorare a uncinetto, abilità che Ashley utilizzava a scuola per creare copricapi, guanti e scarpette per bambini, realizzati con pelliccia di foca e di lontra. In questo stesso luogo, sua nonna le ha trasmesso l’arte della tessitura dei cesti di erba e la lingua Yupik.

Oggi, l’erosione e lo scioglimento del permafrost hanno ridotto Newtok a un’ombra di ciò che era una volta. Si stima che ogni anno il villaggio perda circa 21 metri di terra. Solo poche case grigie e fatiscenti, ormai abbandonate e sbiadite dal sale trasportato dai venti delle tempeste, rimangono in piedi. “Vivere con la mia bisnonna è tutto ciò che ricordo di Newtok, ed è stata una delle prime case a essere demolita,” ha dichiarato Tom, evidenziando il legame profondo tra il luogo e la sua famiglia.

Nelle prossime settimane, gli ultimi 71 residenti caricheranno i loro beni su barche per trasferirsi a Mertarvik, riunendosi ai 230 residenti che hanno già iniziato a partire nel 2019. Questo trasferimento segna una pietra miliare, poiché Newtok diventerà uno dei primi villaggi nativi dell’Alaska a completare una rilocazione su larga scala a causa dei cambiamenti climatici.

La lunga strada verso la rilocazione

I leader del villaggio di Newtok hanno iniziato a cercare un nuovo sito oltre vent’anni fa, scambiando finalmente terre con il governo federale per un luogo a 14,48 chilometri di distanza, situato su solide basi vulcaniche dell’isola di Nelson, nello stretto di Bering. Tuttavia, il processo di trasferimento è stato lento, lasciando Newtok come un villaggio diviso. Anche dopo che la maggior parte dei residenti si è trasferita a Mertarvik, il negozio di alimentari e la scuola sono rimasti a Newtok, separando alcuni insegnanti e studenti dalle loro famiglie. Calvin Tom, amministratore tribale e zio di Ashley, ha descritto Newtok come “non un posto dove vivere più”, evidenziando la precarietà delle infrastrutture e la possibilità che un’ulteriore tempesta forte possa interrompere definitivamente l’elettricità.

Attualmente, la comunità sta accelerando i preparativi per sistemare 18 case temporanee arrivate a Mertarvik su una chiatta prima dell’arrivo dell’inverno. L’Alaska si sta scaldando due o tre volte più velocemente della media globale, e i villaggi lungo la North Slope, noto giacimento di petrolio, hanno registrato temperature record ad agosto. Questo fenomeno climatico ha persino spinto alcuni giovani del villaggio a indossare costumi da bagno e dirigersi verso le spiagge dell’Oceano Artico.

L’impatto dei cambiamenti climatici

La degradazione del permafrost ha danneggiato strade, binari, tubi e edifici per oltre 4 milioni di persone nella parte superiore del mondo, secondo l’Arctic Institute di Washington D.C. Nel contesto globale, si stima che circa l’85% della superficie terrestre dell’Alaska si trovi sopra il permafrost, il quale dovrebbe rimanere congelato. Tuttavia, con il riscaldamento climatico, il suo scioglimento provoca ulteriori danni, mentre la diminuzione del ghiaccio marino compromette la protezione naturale delle comunità costiere dalle onde delle tempeste oceaniche.

Il termine Yupik per descrivere le minacce dell’erosione, delle inondazioni e dello scioglimento del permafrost è “usteq“, che significa “la superficie crolla“. Questi cambiamenti avvengono spesso in modo lento e impercettibile, ma possono culminare in eventi improvvisi e devastanti.

La necessità di interventi immediati

Un rapporto dell’Alaska Native Tribal Health Consortium ha rivelato che 144 comunità nativi dell’Alaska stanno affrontando danni alle infrastrutture causati da erosione, inondazioni o scioglimento del permafrost. Sei di queste comunità—Kivalina, Koyukuk, Newtok, Shaktoolik, Shishmaref e Unalakleet—sono state giudicate in pericolo imminente più di vent’anni fa. Le opzioni a disposizione delle comunità variano dalla protezione della propria area di residenza alla relocation completa.

Tuttavia, il processo di relocation è complicato dalla necessità di trovare un nuovo luogo adatto, il che comporta generalmente la negoziazione di scambi di terreni con il governo federale, che possiede circa il 60% della terra dell’Alaska. Questi scambi devono essere approvati dal Congresso, un processo che può richiedere anni. Newtok, per esempio, ha iniziato a cercare un nuovo sito nel 1996, ma non ha concluso fino alla fine del 2003. Jackie Qatalina Schaeffer, direttrice delle iniziative climatiche presso l’Alaska Native Tribal Health Consortium, ha dichiarato: “Se guardiamo indietro a un decennio riguardo a cosa è successo in Alaska in termini di cambiamento climatico, non abbiamo più tempo. Dobbiamo trovare un modo migliore per aiutare le comunità a garantire terreni per la rilocazione.”

Costi e risorse

Un ulteriore ostacolo alla rilocazione è il costo. Newtok ha speso circa 160 milioni di dollari attuali per il suo trasferimento, e le stime per la rilocazione di Kivalina variano da 100 milioni a 400 milioni di dollari. Attualmente, non ci sono fondi federali destinati a questa causa. Anche se la Federal Emergency Management Agency (FEMA) ha risorse disponibili per i disastri, questi fondi vengono rilasciati solo dopo una dichiarazione di emergenza.

Nel 2018, un’indagine ha identificato 60 fonti di finanziamento federale per la rilocazione, ma solo alcune sono state utilizzate con successo. Un recente rapporto ha evidenziato che un’infusione di fondi attraverso la Bipartisan Infrastructure Law e l’Inflation Reduction Act potrebbe apportare benefici alle comunità minacciate dell’Alaska. Si stima che saranno necessari circa 4,3 miliardi di dollari per mitigare i danni alle infrastrutture nei prossimi 50 anni.

Un nuovo inizio a Mertarvik

Dopo anni di separazione e di vite divise, i residenti di Newtok e Mertarvik stanno finalmente per riunirsi. La scuola di Newtok ha chiuso e le lezioni sono iniziate per la prima volta in una posizione temporanea a Mertarvik. Un nuovo edificio scolastico è previsto per il 2026, mentre il negozio di alimentari di Newtok si è recentemente trasferito a Mertarvik, con piani per un secondo negozio e una chiesa.

Calvin Tom ha sottolineato che il nuovo sito del villaggio presenta numerosi vantaggi, inclusa una migliore salute per i residenti. Tuttavia, rimangono sfide da affrontare; per ora, molti a Mertarvik utilizzano ancora un sistema di “secchi della fortuna” per lo smaltimento, una pratica che, nonostante tutto, Tom considera l’unico aspetto negativo della nuova vita.

Il destino di Newtok è un chiaro avvertimento della vulnerabilità delle comunità di fronte ai cambiamenti climatici. La relocation di Newtok è una testimonianza della resilienza delle comunità indigene e della loro capacità di adattarsi a una realtà in continua evoluzione. Tuttavia, la lentezza del processo e le difficoltà economiche evidenziano la necessità di un intervento urgente e mirato per garantire che la cultura e le tradizioni di queste comunità possano sopravvivere e prosperare, anche di fronte alle sfide senza precedenti che il cambiamento climatico sta imponendo.

