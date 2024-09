Il 25 e 26 settembre a Palermo la seconda edizione del Forum “RISORSA MARE”

MeteoWeb

Il 25 e 26 settembre al Marina Convention Center di Palermo si svolgerà la seconda edizione del Forum “RISORSA MARE”. “RISORSA MARE” è una piattaforma lanciata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il supporto di importanti aziende e Istituzioni Partner (Fincantieri, Assarmatori, Assonautica Italiana – OsserMare, Caronte&Tourist, Gruppo MSC, Marinedì). L’iniziativa mette al centro la competitività e l’attrattività della filiera del mare nel suo complesso, aggregando le diverse componenti del sistema politico socio-economico nazionale ed europeo attorno alle priorità di intervento e promozione per il settore, soprattutto in chiave industriale: sicurezza marittima e Mar Mediterraneo, pesca e dimensione subacquea, trasporti e crocieristica, portualità, ambiente e isole minori, formazione, sport e nautica.

Tra i temi in programma:

25 settembre 2024 (ore 09:30-19:30): sport, nautica e turismo del mare; la filiera della pesca oggi, tra sfide di crescita e sostenibilità; l’industria italiana del mare; ecosistemi di alta formazione e Istituti nautici: il mare ha bisogno di competenze; Isole minori; la percezione del mare.

26 settembre 2024 (ore 09:30-17:30): l'Italia ai vertici internazionali della dimensione subacquea; industria marittima e porti; ambiente e aree marine protette.

