“Smetti di correre”: 6 segreti scientifici per una felicità autentica e duratura

Qual è il segreto per una felicità duratura? Un aumento di stipendio? Una nuova auto? Vincere alla lotteria? Qualunque sia l’ideale di felicità, è probabile che si stia cercando nei posti sbagliati. Negli ultimi decenni, la psicologia ha accumulato una vasta gamma di studi che rivelano come la ricerca di felicità possa, paradossalmente, ostacolare il benessere duraturo. Questo fenomeno, noto come “tapis roulant edonico“, potrebbe spiegare perché, nonostante tutti gli sforzi, non si riesce a mantenere la felicità a lungo.

Il tapis roulant edonico: una corsa senza fine

Il termine “tapis roulant edonico” fu coniato negli anni ’70 dai ricercatori Philip Brickman e Donald Campbell per descrivere la tendenza a tornare rapidamente a un livello di felicità di base, indipendentemente dalle circostanze esterne. Questo principio suggerisce che, anche dopo aver ottenuto ciò che si desidera, la felicità tende a stabilizzarsi a un livello preesistente, piuttosto che aumentare in modo duraturo.

“Quando si sperimentano eventi positivi estremi, come comprare una nuova casa o ottenere un ottimo lavoro, i livelli di felicità raggiungono temporaneamente il picco e la vita sembra fantastica,” spiega Lara Aknin, professoressa di psicologia sociale alla Simon Fraser University e redattrice associata del World Happiness Report. “Ma con il tempo, ci si adatta alle nuove circostanze e si ritorna eventualmente a uno stato di equilibrio familiare.”

Questo meccanismo di adattamento, sebbene naturale, può innescare un ciclo senza fine di definizione di obiettivi, spesa di denaro e riflessioni del tipo “sarò felice quando…“. Tuttavia, questa corsa incessante spesso si rivela infruttuosa, poiché alla fine si ritorna sempre al livello di felicità di base.

Il lato positivo del tapis roulant edonico

Non tutto è negativo, però. Lo stesso principio si applica agli eventi negativi: quando si affrontano difficoltà come un licenziamento o una rottura, i sentimenti intensi diminuiscono nel tempo e ci si riprende al proprio stato di felicità di base. “I sentimenti intensi alla fine diminuiscono e le persone si riprendono al loro livello base, spesso più rapidamente di quanto pensassero inizialmente,” afferma Aknin.

Da una prospettiva evolutiva, adattarsi rapidamente a nuove circostanze potrebbe essere vantaggioso per la sopravvivenza e il coping. Gli psicologi suggeriscono che un pregiudizio verso la negatività potrebbe aver avuto valore evolutivo, permettendo di concentrarsi sugli stimoli stressanti per motivi di sicurezza. Tuttavia, in un contesto moderno meno minaccioso, questi pregiudizi ancestrali spingono ancora verso l’insoddisfazione.

La genetica e le circostanze: un mix complesso

La felicità è influenzata da molti fattori. Studi in psicologia positiva suggeriscono che circa il 50% della felicità è determinata geneticamente, mentre un ulteriore 10% può essere attribuito a circostanze esterne come reddito, stato di relazione e condizioni di vita. Questo lascia un notevole 40% dei livelli di felicità che può dipendere dalle scelte personali e dai comportamenti quotidiani.

“Questi sono i comportamenti quotidiani a cui si sceglie di partecipare che sono benefici per la felicità,” spiega Aknin. “Se si vuole investire sforzi per cambiare i propri livelli complessivi di felicità, questo è esattamente dove si deve guardare.”

Molti consigli sulla felicità – come praticare la gratitudine, esercitarsi regolarmente e trascorrere tempo con amici e familiari – possono essere efficaci inizialmente, ma potrebbero non avere un impatto duraturo a causa del tapis roulant edonico. Ecco perché esplorare scelte di stile di vita meno convenzionali potrebbe offrire un aiuto prezioso.

1. Abbandonare le attività che rubano tempo

Una delle maggiori illusioni sulla felicità è che il denaro possa comprare il benessere. Aknin conferma che, sebbene un aumento di reddito possa portare a un miglioramento della felicità fino a un certo punto, il tempo, che è la vera valuta, ha un impatto ancora maggiore. “Per le persone con redditi molto bassi, un aumento significativo della ricchezza può tradursi in livelli più elevati di benessere, in parte perché offre stabilità e prevedibilità,” spiega. “Ma una volta che le persone sono in una situazione di vita confortevole, i dati mostrano che più soldi non comprano molta felicità extra.”

Lavorare incessantemente per guadagnare più denaro potrebbe essere controproducente se porta via il tempo che si potrebbe dedicare a relazioni sociali significative. “Le relazioni sociali sono un grande predittore di felicità,” avverte Aknin. “Se si scambiano i fine settimana per lavorare, quando si potrebbe passare del tempo con amici e familiari, è probabile che si sia meno felici.”

Anche se abbandonare completamente un lavoro potrebbe non essere pratico per tutti, recuperare tempo libero è una scelta sensata. Tecniche come il “quiet quitting” – fare solo ciò che è strettamente necessario nel lavoro, senza sforzi aggiuntivi – possono aiutare a riequilibrare il tempo dedicato al lavoro e alla vita personale.

2. Optare per la varietà invece di diventare esperti

Malcolm Gladwell ha popolarizzato l’idea che 10.000 ore di pratica rendano un maestro in qualsiasi campo. Tuttavia, persistere nello stesso tipo di allenamento potrebbe non essere il modo migliore per aumentare la felicità. “Quando si riciclano gli stessi movimenti quotidiani, le cose possono diventare piuttosto noiose,” dice Aknin.

La chiave potrebbe essere variare le attività. Studi suggeriscono che incorporare una varietà di esercizi nella propria routine – come alternare tra boxe, calcio, arrampicata e Pilates – può prevenire l’effetto di adattamento, mantenendo l’allenamento interessante e stimolante.

3. Provare cose nuove solo per divertimento

Essere principianti in qualcosa può essere scomodo, ma questo può anche portare a una maggiore gioia immediata. “Il tapis roulant edonico vive nell’illusione del passato e del futuro,” osserva Michael Rucker, scienziato comportamentale e autore di The Fun Habit. “La mindfulness è un grande mitigatore di questo processo perché godiamo così tanto del momento che non abbiamo tempo per riflettere su ciò che pensiamo di mancare.”

Rucker suggerisce di cercare ‘micro-gioie’ attraverso nuovi hobby e interessi che portano soddisfazione senza la pressione di raggiungere obiettivi specifici.

4. Stracciare gli obiettivi attuali, scriverne di nuovi

La tendenza a fissare obiettivi per raggiungere la felicità può risultare fuorviante. Il ‘bias di impatto’, descritto dagli psicologi Dan Gilbert e Timothy Wilson, indica che sovrastimiamo quanto un evento futuro influenzerà le nostre emozioni. “È il fare, non il raggiungere, che conta davvero,” dice il Dr. Christian Ehrlich, docente di comportamento organizzativo.

Ehrlich suggerisce di concentrarsi su obiettivi intrinseci, quelli perseguiti per la loro soddisfazione intrinseca, piuttosto che su obiettivi estrinseci, basati su ricompense esterne.

5. Sfruttare la tendenza ‘deinfluencing’

Il “deinfluencing” è una risposta alla pressione sociale e ai social media che spingono a consumare beni non necessari. “Quando le persone sono sul loro letto di morte, generalmente dicono due cose: avrebbero voluto lavorare di meno e avrebbero voluto trascorrere più tempo con le persone che amano,” dice Christopher Boyce, ricercatore onorario presso l’Università di Stirling.

Boyce incoraggia a riflettere sui propri acquisti e ad adottare regole come evitare acquisti impulsivi per concentrare l’attenzione su bisogni umani più profondi.

6. Conversare con sconosciuti

Interazioni sociali, anche brevi, possono incrementare la felicità. Studi mostrano che conversare con sconosciuti, come pendolari sui mezzi pubblici, può migliorare il benessere momentaneo. “La connessione è un predittore così importante della felicità,” dice Aknin. “Ci sono molte nuove linee di ricerca che esplorano il potenziale dei gruppi di supporto e dei piccoli cambiamenti nei comportamenti quotidiani per aiutare a stimolare la felicità.”

L’adozione di abitudini quotidiane orientate al miglioramento del proprio benessere, piuttosto che alla ricerca incessante di gratificazioni esterne, potrebbe finalmente offrire una felicità che va oltre l’effimero.

