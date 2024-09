Il 96% delle grandi aziende sta silenziosamente abbandonando i propri impegni climatici

MeteoWeb

“E poi gli impegni climatici sono evaporati”: esordisce così Joanne Nova, presentatrice scientifica, scrittrice e relatrice australiana, in un articolo sul proprio blog in cui mette in evidenza come “i giganti della tecnologia stanno facendo marcia indietro” rispetto ai loro impegni per il clima. “Microsoft e Google hanno rinunciato, non si vantano più della loro neutralità carbonica. Non ora che le loro emissioni sono aumentate rispettivamente del 29% e del 50% negli ultimi quattro o cinque anni. Oltre 500 aziende si sono impegnate a raggiungere lo zero netto entro il 2040, ma il 96% di loro non riesce a rimanere sulla buona strada. Per distrarci dal parlare di come è scoppiata la bolla climatica, alcuni stanno dando la colpa all’intelligenza artificiale“, scrive Nova.

“È come se questi CEO fossero i salvatori di Madre Terra non molto tempo fa, ma al diavolo le calotte polari, c’è una corsa per conquistare il mercato dell’IA? A quanto pare, gli eroi planetari sono appena tornati a essere baroni ladri che fanno affari”, afferma Nova, che fa riferimento ad un articolo di Jemma Green, pubblicato su Forbes. Secondo Nova, con il suo articolo, Green, “che vende software per i mercati delle energie rinnovabili”, “sta cercando di venderci una storia di sfortuna. La verità è che se le tecnologie net zero fossero economiche e utili, e i CEO si preoccupassero del pianeta, non le abbandonerebbero. Ma lo stanno facendo”.

L’IA e l’ipocrisia delle aziende

“Aziende come Google, Microsoft e Shell un tempo si posizionavano come leader nella sostenibilità, fissando ambiziosi obiettivi net zero per allinearsi agli sforzi ambientali globali. Tuttavia, la rapida ascesa dell’intelligenza artificiale che consuma molta energia sta costringendo queste aziende a riconsiderare, o addirittura ad abbandonare, questi impegni”, scrive Green su Forbes.

“Gli impegni aziendali per il clima sono aumentati di recente, con oltre 500 aziende a livello globale che si sono impegnate a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2040. Questo slancio è continuato tra giugno 2022 e ottobre 2023, con un aumento del 40% nei nuovi obiettivi di emissioni nette pari a zero. Tuttavia, mentre la rivoluzione dell’intelligenza artificiale prende piede, queste promesse cominciano a mostrare crepe. Analisi recenti rivelano che solo il 4% di queste aziende è sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi, evidenziando una discrepanza tra la retorica aziendale e la realtà”, si legge nell’articolo di Green.

Secondo Nova, “Jemma Green non sta nemmeno cercando di spiegare “perché” la fine è arrivata. Dopo alcuni paragrafi in cui incolpa l’intelligenza artificiale, si lamenta di come anche altri giganti come Shell, Gucci o EasyJet si stiano allontanando dai propri obiettivi, creando un buco nella sua tesi secondo cui era solo colpa dell’intelligenza artificiale”. “Ciò che sta documentando – continua Nova – è il mondo aziendale che cancella silenziosamente i propri errori”.

Nell’articolo di Green si legge infatti: “Shell, ad esempio, ha abbandonato il suo obiettivo del 2035 di una riduzione del 45% dell’intensità di carbonio netta, citando “l’incertezza nel ritmo del cambiamento nella transizione energetica”. Questo obiettivo era una pietra miliare fondamentale verso l’obiettivo più ampio di Shell di emissioni nette pari a zero entro il 2050. Lo stesso vale per la casa di moda di lusso Gucci, che prima si è impegnata per la neutralità carbonica attraverso compensazioni di carbonio verificate e nel maggio 2023 ha silenziosamente rimosso la sua affermazione di essere “completamente carbon neutral” dal suo sito web”.

“La verità è che se la Terra fosse in pericolo – conclude Joanne Nova – CEO intelligenti e miliardari, che devono vivere anche loro sul pianeta, spingerebbero l’energia nucleare come se la vita dei loro figli dipendesse da questo. Invece è stato tutto un concorso di moda intellettuale e un rapido guadagno di sussidi, e forse alcuni hanno persino creduto che l’energia eolica e solare facessero qualcosa di utile, ma non lo fanno più”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.