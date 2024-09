Africa, Alleanza per il Sahel svilupperà satelliti con la russa Roscosmos

MeteoWeb

L’Alleanza degli Stati del Sahel (Aes), che riunisce Mali, Niger e Burkina Faso, svilupperà un progetto satellitare congiunto con la compagnia russa Roscoscom, specializzata nel settore degli spazioporti. Lo ha annunciato il Ministro dell’Economia e delle Finanze del Mali, Alousseni Sanou, nel corso di un incontro tenuto oggi a Bamako con i Ministri degli altri Paesi dell’alleanza.

Il progetto, riferisce il sito di informazione “A Bamako”, prevede la creazione di un satellite per le comunicazioni e di un satellite per il telerilevamento. Secondo il Ministro Sanou, il primo consentirà ai Paesi della confederazione Aes di trasmettere segnali televisivi e radiofonici sul territorio dei tre Paesi. Verrà utilizzato per stabilire un collegamento di comunicazione multiservizio (internet, telefono) in aree difficili da raggiungere e dove ci sono infrastrutture poco sviluppate, nonché un accesso internet ad alta velocità basato sulla tecnologia Vsat.

Per quanto riguarda il satellite di telerilevamento, consentirà di ottenere immagini spaziali per la sorveglianza dei confini statali e rafforzare nelle intenzioni la sicurezza nazionale. Grazie a questo monitoraggio satellitare verranno inoltre acquisiti l’inventario delle risorse naturali nel settore forestale (terreni agricoli, pascoli), garantito il monitoraggio delle situazioni di emergenza (inondazioni, siccità, incendi) e la mappatura dell’uso del territorio.

L’incontro ministeriale dell’Aes ha anche permesso di discutere nei dettagli il progetto di cooperazione con l’azienda russa Roscosmos, leader nel settore degli aeroporti spaziali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.