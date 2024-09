Agevity 2024, a Milano il forum sulla longevità

MeteoWeb

“Agevity 2024: Longevità, Società, Economia, Futuro”, il forum , che il 24 e 25 settembre prossimi a Milano, presso l’Università Bocconi, riunirà 50 speaker internazionali e 30 tra istituzioni, imprese e studiosi sulle sfide e opportunità per un’Italia longeva, sana e sostenibile nel futuro.

L’Italia rappresenta uno dei Paesi più longevi al mondo, con un’incidenza della popolazione over 55 che tocca quasi il 40% della popolazione (23,5 su 58,9 milioni al 1° gennaio 2024) e la quota di anziani supera, doppiando, quella dei più giovani (dati ISTAT).

Agevity 2024, promosso da Assolombarda e Silver Economy Network, offre l’occasione per discutere insieme delle priorità che tutti i Paesi dovranno percorrere per far fronte al mutare degli scenari demografici, attuare adeguate politiche, sviluppare servizi e progetti per sostenere e tutelare la longevità come elemento chiave di sviluppo, sia sociale, sia economico.

Saranno presenti rappresentanti del Parlamento, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regioni ed Enti Locali, Università, Ospedali e Centri Ricerca, Enti del Terzo Settore e Associazioni, Associazioni Industriali e imprese.

Particolare focus sarà stato dato ai temi Salute e Benessere, perno dell’evento, il cui ricco palinsesto prevede due Conferenze Plenarie, un Forum dedicato all’innovazione, otto sessioni tematiche, quindici workshop interattivi, un’Area Expo.

Durante il forum verranno proposte in loco a delegati e cittadini interessati screening e check-up di salute gratuiti, tra cui age e cardio-check, controllo della postura ed equilibrio, check oncologico, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta con i Tumori, il Centro Diagnostico Italiano e Healthy Virtuoso.

