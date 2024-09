Allarme West Nile a Cosenza: disinfestazione straordinaria

MeteoWeb

La recente diffusione del virus West Nile in alcune aree del cosentino ha sollevato un allerta che non può essere trascurata. In risposta a questa situazione, il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha emesso una comunicazione ufficiale annunciando l’avvio di una disinfestazione capillare su tutto il territorio cittadino, un’azione preventiva fondamentale per proteggere la comunità da un possibile aumento di casi legati a questo virus.

La comunicazione del sindaco

“Alla luce delle notizie provenienti da un centro del cosentino non distante dalla città e che riguarderebbero la diffusione su quel territorio del virus West Nile, trasmesso dalle zanzare e meglio conosciuto come febbre del Nilo, ho ritenuto, a titolo precauzionale, di dare disposizione agli uffici competenti del Comune di provvedere nei prossimi giorni ad una capillare disinfestazione su tutto il territorio cittadino.” Queste le parole del Sindaco Caruso, che ha sottolineato l’importanza di un intervento tempestivo, in sinergia con gli Assessori alla salute e alla Manutenzione, Maria Teresa De Marco e Francesco De Cicco.

La decisione del Sindaco ha immediatamente attivato gli uffici competenti, e il dirigente del settore Ambiente del Comune, Giovanni Ramundo, ha reso noto il calendario dettagliato delle operazioni di disinfestazione. Questa attività, fondamentale per ridurre il rischio di contagio, prevede un’azione articolata su diverse zone della città, suddivisa in tre fasi distinte, ognuna delle quali mirata a una specifica area geografica.

Disinfestazione della zona nord

Le operazioni di disinfestazione prenderanno avvio dalla mezzanotte di martedì 24 settembre, partendo dalla zona Nord della città. Gli interventi si concentreranno in diverse strade e aree chiave, tra cui:

Via degli Stadi

San Vito

Serra Spiga

Viale Marconi

Via Panebianco e relative traverse

Viale Borsellino

Viale Cosmai e relative traverse

Disinfestazione della zona centrale

Nella notte di mercoledì 25 settembre, le operazioni si sposteranno nella zona centrale della città, comprendendo un’ampia gamma di strade e piazze, tra cui:

Via padre Giglio

Piazza Europa e relative traverse

Via Pasquale Rossi e relative traverse (uscita autostradale)

Viale della Repubblica, traverse comprese

Quartiere “Case minime”, contrada Muoio piccolo e Muoio grande

Disinfestazione della zona sud

Infine, le operazioni di disinfestazione si concluderanno giovedì 26 settembre, quando, sempre alla mezzanotte, inizieranno gli interventi nella zona Sud della città. Tra le aree interessate si trovano:

Lungo Busento

Via Sertorio Quattromani

Piazza Amendola

Via Asmara

Centro storico e Villa vecchia

Raccomandazioni ai cittadini

L’Amministrazione comunale non solo si è attivata per proteggere la salute pubblica, ma ha anche fornito raccomandazioni specifiche ai cittadini. È fondamentale che, durante le operazioni di disinfestazione, i residenti seguano alcune semplici ma importanti linee guida:

Tenere le finestre chiuse : per evitare che le sostanze utilizzate per la disinfestazione entrino negli ambienti domestici.

: per evitare che le sostanze utilizzate per la disinfestazione entrino negli ambienti domestici. Non lasciare all’aperto alimenti e indumenti : per garantire che non vengano contaminati.

: per garantire che non vengano contaminati. Ricoverare gli animali domestici : per proteggerli dagli effetti delle sostanze disinfettanti.

: per proteggerli dagli effetti delle sostanze disinfettanti. Evitare di rimanere all’esterno: fino alla conclusione delle operazioni, per minimizzare il rischio di esposizione.

