Allerta Meteo, allarme Estofex per il maltempo di oggi in Italia: “forti temporali e tornado”

MeteoWeb

Il centro meteorologico europeo Estofex – European Storm Forecast Experiment – ha pubblicato una nuova allerta meteo per il maltempo che nelle prossime ore colpirà buona parte d’Europa e anche alcune zone dell’Italia, seppur in modo meno estremo rispetto ai giorni scorsi. Il bollettino, valido dalle 08:00 di questa mattina alle 08:00 di domani, giovedì 26 settembre, è stato emesso nella notte e prevede un livello di allerta 2 per il Portogallo settentrionale fino alla Spagna nord-occidentale, principalmente per pioggia eccessiva. Un livello 1 circonda quel livello 2, principalmente per pericoli simili ma con probabilità inferiori.

Numerose aree di livello 1 coprono parti del Mar Tirreno/Adriatico, quindi in Italia, principalmente per pioggia eccessiva localizzata e minaccia di tornado. Un livello 1 è stato emesso per parti dei Balcani settentrionali, principalmente per alcune segnalazioni di grandine/raffiche. Infine, un altro livello 1 è stato emesso per parti delle aree costiere del Mar Nero orientale, principalmente per pioggia intensa.

Allerta Meteo Estofex: l’analisi sinottica

Una depressione a onde lunghe inclinata positiva è posizionata dal Mar di Norvegia al NE Nord Atlantico. Numerose onde compatte con ampiezza variabile circondano quella depressione e portano condizioni instabili per molte parti d’Europa.

Di interesse è la massa d’aria ingerita nella periferia di quella depressione, che presenta TPW offshore nell’intervallo 40-55 mm e quindi una massa d’aria tropicale più o meno non modificata, che converge lungo un confine termico/di umidità allineato zonalmente a circa 45N. Questa massa d’aria trasporta E e spinge EFI IVT al suo limite dal Portogallo settentrionale in profondità nella Francia (comprese ampie aree con SOT 1 e oltre). Questa massa d’aria leggermente instabile è accompagnata da un campo di vento di livello medio/alto in rafforzamento con DLS nell’intervallo 50-70 kt. I fronti e le onde incorporati lungo questo fiume atmosferico causano pioggia diffusa con quantità regionalmente impressionanti.

Allerta Meteo: l’analisi di Estofex con l’allerta meteo zona per zona

Mediterraneo Centrale

Un altro ciclo di convezione costiera si verifica durante le ore diurne durante il passaggio di un’onda di livello medio e della depressione termica associata. Una sostanziale tendenza al riscaldamento di medio livello si verifica da W durante la sera in poi, il che sopprime l’attività DMC.

Fino alle 18Z, tuttavia, 500-1500 J/kg MUCAPE si sovrappongono a 15-20 m/s DLS, quindi numerose aree limitate lungo la costa vedranno una convezione di formazione, ancora una volta con impressionanti gradienti di precipitazioni spaziali. Sono state emesse numerose aree di livello 1, dove le linee guida NWP concordano su quantità di precipitazioni locali nelle 24 ore nell’intervallo 50-200 l/mq. Similmente a ieri, sono previsti alcuni tornado costieri con tale attività. Si prevede una tendenza all’indebolimento durante le ore serali in poi.

Mar Nero Orientale

Il flusso umido/instabile sulla terraferma continua dietro il vortice di dissoluzione con un problema di forti piogge in corso nell’area di livello 1. L’attività e il rischio correlato diminuiscono durante le ore notturne.

Dai Balcani alla Bielorussia

Una fascia di aria leggermente instabile con MUCAPE nell’intervallo 200-600 J/kg trasporta NE. In combinazione con il riscaldamento diurno, si verificano temporali isolati o sparsi con alcune raffiche, graupel e forti piogge localizzate.

Esiste uno spazio CAPE/shear migliore dalla Croazia alla Serbia e all’Ungheria meridionale con MUCAPE nell’intervallo 600-1500 J/kg. DLS fino a 15 m/s assiste in alcune tempeste meglio organizzate con un po’ di grandine e raffiche. È stata aggiunta un’area di livello confinata, dove esiste un rischio temporale/limite di livello 1 durante il picco di riscaldamento.

Dal Portogallo al Golfo di Biscaglia, dalla Francia al Regno Unito

L’evento di fiume atmosferico/nastro trasportatore caldo menzionato con picchi IVT ben superiori a 1000 kg/ms punta nell’area di livello 2. I fronti di passaggio e l’orografia supportano un periodo prolungato con pioggia eccessiva e quantità diffuse di 24 ore nell’intervallo 80-150 l/mq con picchi più alti su scala locale. Nonostante la pioggia statiforme più dominante, è presente un po’ di MUCAPE con picchi temporali nell’intervallo 300-500 J/kg, sufficienti per l’attività temporalesca incorporata (oltre al rilascio di instabilità obliqua, che determina tassi di precipitazioni non temporalesche aumentati in bande convettive incorporate). Questa attività continua oltre le 06Z.

Durante la notte, una massa d’aria instabile si sposta in profondità in Francia, ma la distribuzione verticale del CAPE molto probabilmente termina sopra i -10 °C, quindi nonostante tassi di precipitazioni orarie molto efficienti, rimane incerto se alcuni temporali riescano a formarsi. In questo momento abbiamo espanso il livello 1 ben all’interno combinato con un’area di bassa probabilità di temporali per riflettere tale rischio. La preoccupazione principale sarà la pioggia battente, anche se il nowcast stabilisce quanto instabile diventerà LL in un ambiente di taglio estremo (25 m/s 0-3 km di taglio) per quanto riguarda le probabilità di raffiche/tornado. Le ultime indicazioni mantengono questo rischio piuttosto basso, tuttavia.

Abbiamo ampliato le aree di fulmini ben a nord nel S-UK, dove i livelli medi di raffreddamento in cima a uno strato marino umido causano un’ampia piscina di 200-400 J/kg MUCAPE. DLS nell’intervallo 10-15 m/s è sufficiente per alcuni temporali serali/notturne meglio organizzati con alcuni graupel, raffiche di vento e pioggia battente.

Germania settentrionale

Una configurazione cinematica favorevole ma termodinamica debole può innescare alcuni mesocicloni superficiali durante il picco di riscaldamento, ma qualsiasi rischio grave dovrebbe rimanere sub-grave/troppo isolato per qualsiasi aggiornamento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.