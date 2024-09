Allerta Meteo, enorme Ciclone in arrivo: ancora maltempo estremo, alto rischio di nuove alluvioni

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo una giornata di transizione tra il forte maltempo dei giorni scorsi e quello che inizierà domani, quando un nuovo violento Ciclone in transito sull’Europa alimenterà fenomeni meteo estremi anche nel nostro territorio nazionale. Intanto, però, il maltempo continua con forti temporali in atto in Sicilia e nubi sparse in tutto il Paese, anche oggi.

Il nuovo peggioramento in arrivo dipende da un vasto ciclone atlantico, l’ennesimo di questo mese di settembre, che arriva già oggi nei settori occidentali d’Europa: nel pomeriggio-sera, infatti, avremo piogge alluvionali in Galizia, nel Nord/Ovest della Spagna, al confine con il Portogallo, ma anche piogge abbondanti in Francia e Regno Unito:

Questa situazione è dovuta a un vastissimo ciclone che proprio domani si posizionerà tra l’Inghilterra, il Canale della Manica e la Danimarca. E’ un Ciclone molto profondo, con minimi barici stimati per domani intorno ai 985hPa, e questo provocherà una vastissima circolazione ciclonica in tutt’Europa, dall’Islanda ai Balcani, coinvolgendo in pieno anche l’Italia che verrà colpita dapprima dal flusso caldo-umido prefrontale e poi, successivamente, nel weekend, anche dal fronte freddo di questa tempesta di dimensioni gigantesche:

In termini di maltempo, l’effetto sarà già domani mattina una persistenza di piogge alluvionali tra Portogallo e Spagna, dove la Galizia rischia un’alluvione molto pesante. Il maltempo continuerà a colpire le isole Britanniche, estendendosi a Francia, Germania e all’arco alpino:

Proprio nel pomeriggio-sera di domani, giovedì 26 settembre, il maltempo arriverà anche sull’Italia, ricominciando a colpire duro il nostro Paese con piogge torrenziali nelle Regioni del Nord, in questa fase in modo particolare Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia:

Il focus sull’Italia dei modelli del CNR-ISAC con il precisissimo Moloch, che lunedì ha previsto con precisione chirurgica l’alluvione lampo a Livorno, evidenzia l’entità del maltempo che si concentrerà intorno all’arco alpino già nella serata di giovedì 26 settembre, con piogge torrenziali tra Francia e Svizzera, sul versante occidentale delle Alpi, ma anche in Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, sul versante meridionale esposto al flusso di libeccio pre-frontale che porterà aria calda e umida dal Mediterraneo sul Nord. Alto il rischio di alluvioni lampo a Genova e in tutta la Lombardia settentrionale:

Proprio l’elemento termico condizionerà questo vasto ciclone che, data la sua posizione, innescherà un forte richiamo caldo dal Maghreb all’Europa intera: le temperature aumenteranno in tutto il Continente, in modo particolare sull’Italia, sui Balcani e in tutta l’Europa orientale (farà molto caldo persino in Russia), e quest’energia così estrema andrà ad alimentare ulteriormente l’intensità dei forti temporali che colpiranno il nostro Paese:

L’Aeronautica Militare ha già lanciato l’allerta meteo ufficiale:

