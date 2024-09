Maltempo, l’incredibile alluvione lampo di oggi in Toscana: prevista al millimetro da Moloch!

MeteoWeb

Situazione critica in Toscana per il maltempo: nelle ultime ore sono caduti 227mm di pioggia al Porto di San Vincenzo, 221mm a Castagneto Carducci, 154mm a Canneto, 129mm a Sassa, 104mm a Libbiano, 81mm a Donoratico. I valori pluviometrici della zona colpita, a Sud di Livorno, sono davvero impressionanti. A provocare questo disastro, un forte temporale stazionario e auto-rigenerante originato dalla convergenza tra scirocco e tramontana, una delle configurazioni più pericolose per l’area. Tante le criticità in zona per gli allagamenti.

“La linea temporalesca si estende dalla costa centrale ai rilievi del Chianti, oltre 5500 fulmini caduti nelle ultime 6 ore. In aumento i fiumi della zona a causa della intensa perturbazione che si sta spostando verso Siena nel corso della prossima ora“, ha scritto sui social il governatore toscano Eugenio Giani.

Impressionante la mappa con gli accumuli pluviometrici:

Ancor più impressionante l’esatta localizzazione con cui il modello Moloch del CNR-ISAC aveva previsto, con circa 24 ore di anticipo, l’evento alluvionale non solo individuando l’area più colpita, circostanza rarissima in queste situazioni meteo, ma anche esattamente i massimi quantitativi pluviometrici locali:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.