Maltempo, violenti temporali in Toscana: alluvione lampo a San Vincenzo | FOTO

Violenti temporali stanno colpendo una fascia della Toscana centrale che va dal Livornese al Fiorentino, mentre altri nuclei intensi sono in atto nel nord della regione. La situazione più critica è nel Livornese, dove si superano già i 100mm di pioggia a causa dei violenti temporali. Impressionante la quantità di pioggia caduta a San Vincenzo, ben 171mm, di cui 100 caduti in un’ora! 130mm sono invece caduti a Castagneto Carducci, 65mm a Capraia, 55mm a Populonia, 53mm a Sassetta, 52mm a Portoferraio, 51mm a Donoratico.

La località di San Vincenzo, colpita da quella che è un’alluvione lampo, registra strade e sottopassi allagati, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Attenzione perché i temporali continueranno a colpire la Toscana anche nelle prossime ore, motivo per cui l’allerta meteo gialla è stata estesa a tutta la regione.

