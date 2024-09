Maltempo in Sicilia, forte temporale a Palermo: città e provincia sott’acqua | LIVE

MeteoWeb

Un forte temporale sta colpendo Palermo e buona parte della provincia, con piogge intense e temperature in picchiata. In città la colonnina di mercurio è piombata a +19°C in pieno giorno, un valore tipico di fine novembre o inizio dicembre, ma nell’hinterland abbiamo temperature di +16°C in pieno giorno. Forti piogge in provincia, con 28mm a Marineo ma anche 19mm a Capaci e 17mm a Partanna. In centro, nel capoluogo, gli accumuli oscillano tra 10 e 15mm, ma si registrano i primi allagamenti.

In conseguenza del maltempo, strade dissestate a Marineo e strade allagate a Bolognetta, Misilmeri e Belmonte Mezzagno. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Carini per liberare alcuni automobilisti bloccati dalla pioggia. Nel capoluogo, strade allagate nella zona occidentale a Mondello, Partanna Mondello e via Ugo La Malfa.

Il temporale è molto intenso tanto che all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, quattro voli sono stati dirottati allo scalo Fontanarossa di Catania. Sono stati deviati nello scalo catanese il volo della Lufthansa delle 11 da Monaco, il Pisa-Palermo della Ryanair delle 12, il volo da Memmingen della Ryanair delle 12 e il Napoli Palermo della Ryanair delle 12.20. Lo comunica la Gesap nei sui canali social.

Piogge sparse anche nel trapanese e nell’agrigentino, dove stanno arrivando i fenomeni più minacciosi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.