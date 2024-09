Allerta Meteo Sicilia, forti temporali sull’isola: enorme squall-line verso le zone joniche | LIVE

MeteoWeb

Si intensifica la sorprendente ondata di maltempo che sta colpendo oggi la Sicilia e che non era stata prevista da alcun modello meteorologico. Dopo la forte pioggia di questa mattina a Palermo con gravi danni nell’hinterland e tanti voli dirottati, il sistema temporalesco che ha approcciato l’isola in mattinata nei suoi settori occidentali, si muove in modo lento ma inesorabile verso est, rinforzandosi ulteriormente.

Forti piogge hanno già interessato le zone interne dell’isola con valori a ridosso dei 40mm di pioggia su un’area molto vasta tra Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Una grande piovuta, inattesa, che alimenta le falde acquifere rispetto a una situazione di siccità ormai definitivamente archiviata dalle piogge eccezionali degli ultimi mesi. Ecco gli accumuli pluviometrici odierni (ancora parziali):

Attenzione alla Squall-Line temporalesca che tra il Canale di Sicilia e la Sicilia centrale si muove verso est: in serata potrà raggiungere Malta e la Sicilia orientale, colpendo Catania, Siracusa e Ragusa. Massima attenzione. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

