Allerta Meteo, Alpi occidentali in pericolo

MeteoWeb

Con l’aumento delle temperature, assisteremo inevitabilmente anche a un innalzamento temporaneo della quota dello zero termico sulle Alpi occidentali, che potrebbe raggiungere i 3800-4000 metri. Questo implica che il livello in cui la temperatura dell’aria è pari a 0°C si sposterà a quote più elevate, influenzando le condizioni della neve e potenzialmente incrementando il rischio di valanghe.

L’innalzamento della quota dello zero termico comporta numerosi effetti significativi, in particolare sulle Alpi e in altre aree montuose.

Ecco alcuni dei principali effetti:

Scioglimento dei ghiacciai

Con lo zero termico a quote più alte, i ghiacciai si trovano a temperature superiori a 0°C per periodi più prolungati, accelerando la loro fusione.

Con lo zero termico a quote più alte, i ghiacciai si trovano a temperature superiori a 0°C per periodi più prolungati, accelerando la loro fusione. Degradazione del permafrost :

Il permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato, può iniziare a scongelarsi, destabilizzando il terreno e incrementando il rischio di frane e smottamenti.

: Il permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato, può iniziare a scongelarsi, destabilizzando il terreno e incrementando il rischio di frane e smottamenti. Cambiamenti negli ecosistemi :

La flora e la fauna delle Alpi potrebbero spostarsi a quote più alte per trovare condizioni climatiche favorevoli, alterando gli equilibri ecologici.

: La flora e la fauna delle Alpi potrebbero spostarsi a quote più alte per trovare condizioni climatiche favorevoli, alterando gli equilibri ecologici. Incremento del rischio di valanghe:

La neve a quote più alte potrebbe diventare instabile, aumentando il rischio di valanghe, soprattutto durante rapidi cambiamenti di temperatura.

Quali sono i segnali di allerta durante un aumento delle temperature in montagna?

Durante un incremento delle temperature in montagna, è importante monitorare diversi segnali che potrebbero indicare un aumento del rischio di valanghe o altre situazioni pericolose.

Ecco alcuni dei segnali chiave da osservare:

Neve umida

Quando la neve inizia a sciogliersi, può diventare pesante e instabile, aumentando il rischio di valanghe. La presenza di neve umida è un segnale di pericolo importante.

Quando la neve inizia a sciogliersi, può diventare pesante e instabile, aumentando il rischio di valanghe. La presenza di neve umida è un segnale di pericolo importante. Crepe nel manto nevoso

Le crepe o i distacchi nel manto nevoso indicano che la neve sta perdendo coesione e stabilità, suggerendo un alto rischio di valanghe.

Le crepe o i distacchi nel manto nevoso indicano che la neve sta perdendo coesione e stabilità, suggerendo un alto rischio di valanghe. Rumori di assestamento

Se si sentono rumori di assestamento o un suono di “whoomph” camminando sulla neve, significa che gli strati nevosi stanno collassando, un chiaro segnale di instabilità.

Se si sentono rumori di assestamento o un suono di “whoomph” camminando sulla neve, significa che gli strati nevosi stanno collassando, un chiaro segnale di instabilità. Aumento delle temperature

Un rapido incremento delle temperature può destabilizzare il manto nevoso, specialmente se seguito da pioggia o forte esposizione al sole.

Un rapido incremento delle temperature può destabilizzare il manto nevoso, specialmente se seguito da pioggia o forte esposizione al sole. Valanghe recenti

La presenza di valanghe recenti nella zona è un segnale che le condizioni sono propizie per nuovi distacchi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.