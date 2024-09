Allerta Meteo, assaggio d’inverno in Abruzzo: ciclone dai Balcani, freddo e neve in arrivo

MeteoWeb

Nelle ultime ore l’Italia è stata raggiunta da una intensa perturbazione di origine nord atlantica, seguita da aria fredda di origine polare che si sta riversando nel cuore del Mar Mediterraneo, dando vita ad un sensibile calo delle temperature e ad una fase di maltempo con diffuse piogge e rischio di locali nubifragi o forti temporali.

La perturbazione giunta oggi sull’Italia favorirà la genesi di un vortice ciclonico alimentato da aria fredda di lontana estrazione artica che nel corso della giornata di venerdì 13 si sposterà verso il medio-alto Adriatico e i Balcani.

Il tempo andrà già verso un miglioramento al Nord a cominciare dai settori occidentali, ma rimarrà molto instabile al Centro-Sud dove piogge e temporali saranno accompagnati da un deciso calo delle temperature. L’arrivo del vortice ciclonico alimentato da aria fredda di origine artica sul medio-alto Adriatico e sui Balcani avrà diverse conseguenze per l’Abruzzo, una regione che spesso risente di queste configurazioni atmosferiche.

Innanzitutto l’aria fredda di origine artica porterà un deciso calo delle temperature, con valori sotto la media stagionale, soprattutto nelle zone interne e montuose. Il vortice ciclonico, inoltre, potrebbe causare precipitazioni diffuse, con piogge e rovesci intermittenti, soprattutto lungo la fascia costiera e nelle aree collinari che si affacciano sul versante orientale. Le precipitazioni potrebbero essere più intense nelle prime fasi del passaggio del fronte.

In concomitanza con l’abbassamento delle temperature, non è escluso che nevicate possano verificarsi a quote relativamente basse per il periodo, soprattutto nelle aree appenniniche. A seconda dell’intensità dell’aria fredda, la neve potrebbe arrivare intorno ai 1.800/2.000 metri di quota.

L’Abruzzo potrebbe essere interessato da venti forti di tramontana o grecale, che soffieranno soprattutto lungo le coste e sulle zone collinari. Questo potrebbe generare mareggiate lungo il litorale adriatico e rendere difficoltosi i collegamenti marittimi.

La presenza del vortice ciclonico potrebbe mantenere una situazione di instabilità per più giorni, con alternanza di schiarite e temporali locali. In generale, la regione dovrà prepararsi a un’ondata di maltempo con condizioni quasi invernali anche se siamo in autunno.

