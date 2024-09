Allerta Meteo, “attenzione da Toscana a Friuli Venezia-Giulia nel pomeriggio-sera”

MeteoWeb

Si aggrava l’allerta meteo per le prossime ore: il servizio PRETEMP ha emesso un aggiornamento “per il pomeriggio-sera odierno per evidenziare il probabile sviluppo di forti temporali in una fascia dalla Toscana al Friuli“. Di seguito il bollettino di previsioni probabilistiche con tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio, elaborati da PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano).

Allerta Meteo, il bollettino

“Un aggiornamento è stato emesso per evidenziare la possibile occorrenza di temporali forti o molto forti lungo una fascia dalla Toscana al Friuli Venezia-Giulia nel pomeriggio-sera odierno. Tra Toscana e alto Lazio lo sviluppo di temporali forti è più probabile che sul Nord-Est. I temporali potranno causare ogni forma di severe weather (precipitazioni intense, grandine, vento forte, tornado),” spiega PRETEMP. “Forti temporali stanno interessando da alcune ore alta Toscana e Liguria, con intense precipitazioni. In alta Toscana una supercella ha prodotto grandine di grosse dimensioni (>5 cm di diametro)“.

“Nelle prossime ore il trasporto di vapore acqueo è previsto intensificarsi ulteriormente (PW>50 mm), così come il flusso a tutte le quote, mentre da ovest si avvicinerà un fronte freddo. E’ prevista quindi un ulteriore intensificazione e diffusione dei temporali. Sulla pianura padana orientale sussistono delle incertezze legate alle piogge moderate generate dalle incudini dei temporali in Toscana e Liguria che tenderanno a diminuire l’instabilità potenziale. Tuttavia, i modelli ad alta risoluzione insistono nel riprodurre fasce ad elevata Updraft Helicity nel pomeriggio-sera, suggerendo lo sviluppo di numerose supercelle a lunga percorrenza e intensi QLCS. Gli odografi sia sull’alto Adriatico che sulla Toscana e sull’alto Lazio sono molto curvi, indicando un elevato potenziale di supercelle ben strutturate nei bassi strati con possibile sviluppo di tornado,” sottolinea PRETEMP.

In Toscana e alto Lazio “è probabile lo sviluppo di numerosi forti temporali, associati a grandine anche di grosse dimensioni, downburst intensi ed estesi, precipitazioni intense e persistenti. E’ possibile lo sviluppo di uno/due tornado, anche di forte intensità“.

Sul Nord/Est “c’è un po’ più di incertezza, in particolare sullo sviluppo di supercelle. Qualora si sviluppino supercelle sarà da considerare con attenzione il possibile sviluppo di tornado tra alto ravennate, ferrarese, padovano e veneziano. Qualora si prediligerà uno storm mode di tipo lineare sarà da attenzionare il rischio di downburst intensi ed estesi. In entrambi i casi sono probabili precipitazioni intense. Il rischio di grandine di grosse dimensioni è un po’ più basso che in Toscana, per la possibile compresenza di troppe celle temporalesche. Tuttavia, in caso di supercelle sarà un’eventualità da considerare“.

“E’ possibile entro fine giornata un episodio di grandine di dimensioni superiori ai 10 cm sul territorio nazionale. Si consiglia di affidarsi alle allerte di Protezione Civile,” conclude PRETEMP.

