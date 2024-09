Il maltempo travolge la Toscana: forti temporali e violente grandinate in Versilia, raffiche oltre 100km/h a Forte dei Marmi | FOTO

MeteoWeb

Una forte perturbazione sta determinando maltempo con caratteristiche autunnali in queste ore: è in corso un graduale peggioramento che sta coinvolgendo anche la Toscana. Piogge e temporali stanno bersagliando il litorale centrosettentrionale della regione, e si estenderanno all’intera costa e alle zone interne. Un violento temporale è stato segnalato tra Forte dei Marmi e Lido di Camaiore, così come una supercella che ha generato grandine medio-grossa in diverse località della Versilia, in particolare in zona Massarosa.

“Una intensa perturbazione sta attraversando le zone della Versilia con una forte grandinata e raffiche di vento fino a 107km/h a Forte dei Marmi, in spostamento nelle zone interne. Interventi in corso per alcuni alberi caduti,” ha affermato in un aggiornamento il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.