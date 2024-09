Allerta Meteo, Boris diventa una goccia fredda e l’Italia continua a essere flagellata dal maltempo

MeteoWeb

L’ormai ex tempesta Boris, inizialmente conosciuta per le sue condizioni meteorologiche estreme, è stata recentemente declassata a “goccia fredda“. Tuttavia, nonostante la nuova classificazione, il sistema meteorologico continua a provocare intensi rovesci e temporali, concentrandosi soprattutto sulle regioni del medio Adriatico.

Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo sono le zone maggiormente coinvolte, dove le precipitazioni hanno superato i 300 millimetri nelle ultime 48 ore, in particolare nelle aree vicine ai rilievi appenninici. L’accumulo di pioggia ha causato gravi disagi, tra cui allagamenti e frane, con fiumi e torrenti che hanno raggiunto livelli critici, creando il rischio di esondazioni.

La “goccia fredda”, o “cut-off“, è una configurazione meteorologica caratterizzata dall’isolamento di una massa d’aria fredda in quota, separata dal flusso atmosferico principale. Questo fenomeno si verifica quando l’aria calda e umida si scontra con quella più fredda, generando forti temporali e piogge persistenti. Sebbene meno intenso di una tempesta ciclonica, questo tipo di sistema può comunque causare condizioni di maltempo prolungate.

Il quadro meteorologico attuale è reso più complesso dalla presenza di un vasto campo di alta pressione sull’Europa occidentale. Questa situazione di blocco impedisce il normale spostamento delle perturbazioni, costringendo la goccia fredda a rimanere stazionaria sulle stesse aree per un lungo periodo. Questo ha contribuito all’aggravarsi delle condizioni meteo nelle regioni colpite.

Le autorità locali sono in stato di allerta e stanno monitorando continuamente la situazione, poiché le piogge incessanti hanno già provocato frane, allagamenti e gravi danni alle infrastrutture. Le previsioni indicano che la goccia fredda potrebbe continuare a influenzare il meteo per almeno altre 24 ore, con la possibilità di ulteriori temporali e accumuli di pioggia.

La persistenza di questi fenomeni meteorologici ha messo a dura prova il centro Italia, e nonostante il declassamento della tempesta, i suoi effetti continuano a creare notevoli problemi per le regioni coinvolte. I residenti sono stati invitati a rimanere prudenti e a evitare spostamenti non necessari, mentre i soccorsi sono pronti a intervenire in caso di emergenze.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.