Allerta Meteo, non solo l’Alluvione in Emilia Romagna: il Ciclone Boris si sposta al Sud, attenzione in Sicilia

Il maltempo provocato dal ciclone Boris sta colpendo in modo molto duro l’Emilia Romagna e le Marche, dov’è in corso una drammatica alluvione. A Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, ci sono almeno due dispersi nella frazioni di Traversara dove il fiume Lamone ha rotto gli argini proprio nei pressi del centro abitato. Drammatiche le immagini della popolazione in fuga sui tetti delle case, salvata con gli elicotteri. La situazione è critica anche nelle Marche, in modo particolare ad Ancona dove l’esondazione dell’Aspio ha mandato sott’acqua la città.

La situazione è estrema a causa delle piogge torrenziali che insistono da giorni nelle medesime aree. Parliamo di oltre 350mm di pioggia da martedì in Romagna, con picchi di oltre 200mm su una vastissima area che comprende non solo l’Emilia Romagna e le Marche ma anche l’entroterra della Toscana:

In queste ore, il maltempo provocato da questa tempesta sta interessando un po’ tutt’Italia, seppur alternato a schiarite localmente anche ampie. L’ultimo aggiornamento dell’immagine satellitare animata evidenzia proprio le formazioni nuvolose e cumuliformi che interessano tutto il Paese, da Nord a Sud, con correnti cicloniche: orientali al settentrione, occidentali al meridione:

Nel pomeriggio-sera le piogge dovrebbero timidamente attenuarsi in Emilia Romagna, persistendo nelle Marche. Ma i temporali più forti si formeranno nelle zone interne di Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia, dove il modello Moloch del CNR-ISAC prevede veri e propri nubifragi nell’entroterra messinese:

Allerta Meteo per domani, venerdì 20 settembre

Domani, venerdì 20 settembre, il maltempo si intensificherà proprio all’estremo Sud, con forti temporali sulla Sicilia e su Malta. I fenomeni più estremi, provenienti dalla Tunisia, rimarranno fortunatamente in mare aperto ma potranno colpire in modo molto pesante le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, oltre a Malta. La pioggia cadrà copiosa anche in Sicilia, specie nelle zone meridionali. Altri forti temporali in Puglia, mentre continuerà a piovere sull’Appennino romagnolo e marchigiano:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si accentuerà su tutto il Centro/Sud, con forti temporali lungo la dorsale appenninica. I fenomeni più estremi colpiranno Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia:

