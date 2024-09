Alluvione Emilia Romagna, il Lamone rompe gli argini a Bagnacavallo: due dispersi | VIDEO

MeteoWeb

Il Lamone ha rotto l’argine a Traversara di Bagnacavallo, nel Ravennate, e i soccorsi sono in azione anche con l’elicottero per trarre in salvo le persone bloccate sui tetti. Tra Bagnacavallo, Lugo e Cotignola recuperate con l’elicottero cinque persone bloccate in casa per l’innalzamento del livello dell’acqua. Si registrano anche due dispersi. “Il capo della Protezione Civile Ciciliano mi fa sapere che risultano due dispersi a Bagnacavallo per il crollo di un tetto dove si erano rifugiati. Bagnacavallo è la città dove era stato dato l’ordine di evacuazione”, ha detto il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Evacuazione totale dei residenti

Il Comune di Ravenna “ha emanato un’ordinanza che prevede la totale evacuazione di tutti i residenti del comune di Ravenna che vivono nell’area all’interno del perimetro delineato dalla strada provinciale 24 via Basilica a est, dalla via Reale strada statale 16 a sud, dal confine comunale a ovest e dal canale destra Reno a nord”. Lo comunica su Facebook il sindaco Michele de Pascale. “La rottura dell’argine del Lamone in sinistra idraulica in località Traversara a Bagnacavallo ha infatti determinato una fortissima situazione di pericolo in tutto il territorio a nord del Lamone sia nel territorio del comune di Bagnacavallo che nel territorio del comune di Ravenna. Chi non ha la possibilità di trovare una collocazione alternativa può recarsi al Pala De Andrè di Ravenna, aperto come punto di accoglienza”, scrive il sindaco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.