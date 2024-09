Alluvione Emilia Romagna, prefettura di Ravenna: “evitare spostamenti, continuano le ricerche dei dispersi”

MeteoWeb

Continuano le ricerche dei due dispersi a Traversara, dove il Lamone ha rotto gli argini allagando la frazione del Comune di Bagnacavallo. Lo fa sapere la prefettura di Ravenna, raccomandando ”nuovamente la massima cautela, di evitare spostamenti non strettamente necessari e di seguire le indicazioni delle Autorità di Protezione Civile”. La prefettura fa sapere che è rimasto attivo tutta la notte e prosegue le sue attività il Centro Coordinamento Soccorsi costituito in Prefettura per coordinare le attività di soccorso alla popolazione rese necessarie dal peggioramento delle condizioni meteo.

Le situazioni più gravi sono relative alla rottura dell’argine del fiume Lamone nella sponda sinistra in corrispondenza di Traversara, dove le acque esondate hanno invaso l’abitato rendendo necessaria la rapida evacuazione della popolazione con barchini ed elicotteri.

Un’altra situazione di grande criticità, attentamente monitorata dal CCS è quella relativa alla situazione dei ponti stradali e ferroviari, con particolare riguardo al ponte ferroviario presso la località Boncellino a Bagnacavallo e al ponte stradale presso Alfonsine, i quali hanno visto l’accumulo di materiale e legname trasportato dalle acque in piena dei fiumi che ha ostruito la luce degli stessi ponti, mettendo a rischio la tenuta dei corrispondenti argini. Con riferimento a questi ponti stanno proseguendo senza sosta le attività di rimozione del materiale ostruente il normale corso delle acque, con grande sforzo di uomini e mezzi forniti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dall’Agenzia Regionale e dall’Esercito Italiano.

All’interno del Centro Coordinamento Soccorsi è attivo il Comitato Operativo per la Viabilità il quale monitora in tempo reale la situazione delle strade per consentire di assumere i provvedimenti più opportuni alla luce della evoluzione della situazione. Inoltre è stato fatto un focus sulla situazione idraulica, al quale hanno partecipato il sindaco del Comune di Ravenna e i rappresentanti di Agenzia Regionale di Protezione Civile e dei Consorzi di Bonifica, al fine di delineare le strategie operative in considerazione dell’evoluzione dello scenario in Provincia.

