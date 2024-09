Maltempo Romagna, a Rimini 260mm di pioggia in 3 giorni: non era mai successo nella storia

MeteoWeb

Rimini batte il suo record storico di pioggia in tre giorni: a documentarlo sono i dati meteorologici che il grande Giorgio Cappelli, un’autorità della meteorologia romagnola, misura personalmente in città dal proprio osservatorio personale. Ha iniziato a raccogliere i dati dal 1958, ben 66 anni fa. Ebbene, mai in tre giorni a Rimini aveva piovuto così tanto come in quest’episodio. Oggi in città sono caduti, fino al momento, 40mm di pioggia da sommare ai 130mm di ieri, mercoledì 18 settembre, e ai 90mm di avantieri, martedì 17 settembre.

Il totale della pioggia caduta a Rimini negli ultimi tre giorni è di 260mm di pioggia: un quantitativo davvero impressionante per il litorale romagnolo, che non ha eguali nella storia documentata delle registrazioni meteorologiche. Il precedente record di pioggia in tre giorni a Rimini era di 225mm e risaliva a 7, 8 e 9 ottobre 1996. Soltanto in altre tre occasioni, a Rimini, erano caduti più di 200mm di pioggia in tre giorni: 216mm tra 26, 27 e 28 ottobre 1964; 209mm tra 3, 4 e 5 dicembre 2002 e 202mm tra 2, 3 e 4 settembre 1989.

Per rendere l’idea di quanto abbia piovuto a Rimini negli ultimi tre giorni, basti pensare che 260mm di pioggia equivalgono a 260 litri di acqua caduti al suolo per ogni metro quadro della città. Significa che su mille metri quadrati, approssimativamente l’area edificata di un’abitazione, sono caduti 260 mila litri d’acqua, il pari di 10 autocisterne di trasporto carburante.

